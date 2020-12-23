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Mustafa Tokgöz’den ’VAR’ isyanı

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Antalyaspor maçında 2 golün VAR kararı ile iptal edilmesine ilişkin olarak, "Skandal kararlar Kayserispor’un üzerinde alınıyor" dedi.

Spor 23.12.2020, 10:18
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Mustafa Tokgöz’den ’VAR’ isyanı

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Antalyaspor maçında 2 golün VAR kararı ile iptal edilmesine ilişkin olarak, "Skandal kararlar Kayserispor’un üzerinde alınıyor" dedi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, 2-0 kaybettikleri Antalyaspor maçında 2 golün VAR kararı ile iptal edilmesini değerlendirdi. Tokgöz, "Antalyaspor maçı için öncelikle ilk yarıdaki oyunlarından ötürü kendilerini tebrik ediyorum. İlk yarıda takımımız bireysel hatalar yaparak Antalyaspor’un ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına neden oldu. 2. yarı Samet hocamız 2 değişiklik yaparak çok önemli bir harekette bulundu. Bu şekilde 2. yarıya istediğimiz gibi başladık. Topa hakim olduk, gol ve goller de bulduk. İlk gol kamuoyunun da bildiği gibi Pedro’nun topu oyunda tutma isteği dışında hiçbir art niyeti olmayan, temas dışında kesinlikle faul olmayan ilk golümüz maalesef VAR’ın hakemimizi çağırması ile birlikte iptal edildi. Bizim futbolda amacımız topu oyunda tutmaktır ve futbol oynamaktır. Pedro da bunu yapıyor, topu oyunda tutuyor ama oradaki temastan dolayı maalesef golümüz iptal ediliyor. 2 golde ise pozisyonun başına gidiliyor. Biz stadyumda şu olaya şahit olduk; hakem Samet hocaya ’herhangi bir faul yok, ofsayta bakmaya gidiyorum’ dedi. Ofsayt var ise zaten kararını VAR veriyor, çizgisini çekiyor, ona göre ofsayt veriliyor ya da verilmiyor. Orta hakemin bunun için VAR’a gitmesine gerek yoktu ama bizim hakemimiz maalesef VAR’a ofsayt var mı diye bakmaya gitti. Hangi karardan dolayı 2. golümüz iptal edildi, hala bilmiyoruz. Maalesef skandal kararlar Kayserispor’un üzerinde alınıyor. Biz bu duruma tepkimizi koymak zorundayız. Kayserispor olarak futbolumuz eleştirilebilir, bizde eleştiriyoruz. Oyuncularımızı eleştiriyoruz, oynadığımız oyunu eleştiriyoruz. Tabii ki yapacağız, daha iyi bir futbol oynamak, Süper Lig’e renk katmak, en iyi futbolu oynamak için herkesin, bizim de içerisinde kendini eleştirmeye ihtiyacı var. Bizim buradan dileğimiz, tepkimiz MHK’nin de VAR sistemini kullanmasıyla, orta hakemi yönlendirmesiyle, VAR protokolünün doğru uygulanması ile ilgili kendilerini eleştirmelerini talep ediyoruz. Bizim dileğimiz bu yönde, Kayserispor büyük bir camiadır. Biz alınan sonuçları, mağlubiyetleri, beraberlikleri tamamen hakemler ya da VAR sisteminin üzerine yıkmıyoruz. Tabi ki Kayserispor takımının, oyuncularının yaptığı hatalar vardır ama bir maçta 2 golün bu kadar haksız yere iptal edilmesi bizi başka düşüncelere itiyor. Biz kötü senaryolar üzerinde konuşmak istemiyoruz. Türkiye Süper Ligi’nin çok güzel bir şekilde oynanmasını, çok doğru bir şekilde yönetilerek, örnek bir yönetim sergilenmesini istiyoruz. Bizim tepkimiz bu yönde, umarım TFF Başkanımız Nihat Özdemir, MHK Başkanımız Serdar Tatlı bu uyarılarımızı, bu taleplerimizi mutlaka gözden geçirecektir. İlerleyen maçlarda böyle hataların olmayacağını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarın iç sahada Konyaspor ile oynayacakları maçla alalakalı da düşüncelerini aktaran Tokgöz, "Hocamız gerekli görüşmeleri yaptı. Oyuncularımız üzgün. Kendi hatalarından dolayı üzgünler. Onların hakeme konuşma gibi bir yetkisi de yok. Onlar sadece kendi hataları üzerinde konuşabilirler, eleştirebilirler. İnşallah Konyaspor maçında bizim sporcularımız istenilen takım oyununu sahaya yansıtıp 3 puanı almayı diliyoruz. Buna da ciddi manada ihtiyacımız var" dedi.
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