Dün hayatını kaybeden ve bugün Hatay’da defnedilen Hatay’ın Yayladağı İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayın’ın ölümü spor camiasını üzdü. Yayladığı sadece bir belediye başkanı kaybetmedi aynı zamanda çok değerli bir spor adamını kaybetti. Sporun her dalına destek veren ancak ’Aba Güreşine’ ayrı bir değer veren Başkan Mustafa Sayın Ankara’da Coronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Mustafa Sayın’ın ölümü Hataylıları olduğu kadar spor ile ilgilenen herkesi üzdü.

Dünya Aba Güreşi Başkan Yardımcısı, Judo Kuraş Federasyonu eski Başkanı ve Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof.Dr. Tb. Albay İbrahim Öztek yaptığı açıklamada; “Mustafa Sayın’ı uzun yıllar tanıyorum. Hatay, Yayladağı ve Şenköy’de aile yapısı, insani değerleri, spor aşkı, gençlerin eğitimi, spora teşvik, doğaya olan düşkünlüğü ve sevecenliği ile herkes tarafından çok sevilen bir insan ve saygın bir başkandı. Yayladağı’nın kalkınması, bölgede hatta yurtdışında tanınması yolunda yaptığı ve geliştirdiği sayısız projeleri dev adımlarla hayata geçirmişti. Yayladağı yeniden yapılandırıyordu. Belediyecilik hizmet anlayışı çerçevesinde beldenin eksiklerini tamamladığı gibi geleceğe yönelik çalışmaları ile de kalkınmış, turizm, tarım ve sanayi açısından ileri gitmiş bir Yayladağı onun gerçekleştirmekte olduğu büyük hayali idi. Yörenin en önemli sporu olan Aba güreşine Şenköy ve Yayladağı’nda inşa ettiği yaklaşık 5000 biner kişilik mersahlar (Aba güreşi müsabaka alanı) yüzlerce sporcunun zevkle yarıştığı er meydanları idi. Hele Yayladağı’nda inşa ettiği mersahı ormanın içine yerleştirdi ve bir tek ağacı dahi kesmedi. Tribünlerden adeta çam ağaçları fışkırıyordu. Ülkemiz çok değerli bir yiğit evladını kaybetmiş ve bizleri yasa boğmuştur. Yüce Allah rahmetini bol etsin, mekanı Cennet olsun,

kederli ailesine, sevdiklerine, görev arkadaşlarına da sabırlar diliyorum” diyerek üzüntülerine dile getirdi. Dünya Aba Güreşi Federasyonu Asbaşkanı Muzaffer Ilıcak ise yaptığı açıklamada; “Sporu bu kadar seven ve destekleyen ve ufku geniş yüreği güzel insan sevgisiyle dolu bir dostumu, spor adamını kaybettim. mekanı cennet olsun” dedi.