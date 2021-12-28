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Mustafa Reşit Akçay: “Camiayı onurlu şekilde temsil ettik”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 5-3 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından takımın iyi oynadığını söyleyerek, “Bu maç bir kayıp gibi görülmemeli. Camiayı onurlu şekilde temsil ettik” dedi.

Spor 28.12.2021, 16:07
Mustafa Reşit Akçay: “Camiayı onurlu şekilde temsil ettik”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 5-3 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından takımın iyi oynadığını söyleyerek, “Bu maç bir kayıp gibi görülmemeli. Camiayı onurlu şekilde temsil ettik” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında normal süresi 2-2 sona eren mücadelede Kasımpaşa’ya 5-3 kaybeden Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İyi oynamaya çalıştıklarını söyleyen Akçay, “Ayakta kaldık ancak 1 kişilik eksiklik ister istemez açıklar vermemize ya da eksik tavır ve davranış göstermemize neden oldu. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Kocaeli’ne yakışır bir ayakta duruş gösterdiler. Kupada gitmek isterdik. Kupalar kazanan bir camianın temsilcisi olarak biz de bir şeyler yapabilirdik ama nasip bu kadarmış. Fazla şikayetçi olmayacağım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazı kesimler memnun olmuyor bu da normal. Camianın sorumluluğunu mutlaka taşıyoruz. Bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Bugün de öyle oldu. Camiayı onurlu şekilde temsil eden bir takım vardı. Mücadeleyi sürdürdük ama maçı kaybettik. Bu bir kayıp gibi görülmemeli. Mücadeleyi ya da ayakta durmayı bırakırsak asıl kayıp o zaman olur. En kısa sürede Süper Lig’de yer almak için hem çabamız hem de duamız olacak” ifadelerini kullandı.

“Transferlerimiz belirleyici olacak”

Devre arasında yapılacak olan transferlerin ikinci yarıda belirleyici olacağını söyleyen Mustafa Reşit Akçay, “Her sistemin kendine özgü avantaj ve dezavantajları var. Usta oyuncularla her sistemi yaparsınız. Elimizdeki transferlere bakarak buna bakacağız” dedi.

Maçta kırmızı kart gören Pereira ile henüz konuşmadığını da söyleyen Akçay, “Maçtan çıkmış ve beyine bazen kan gitmediği anlarda stres olabilir. Sakinleşmesini bekliyoruz herkesin. Futbolun içinde var bunlar ama davranışlarımızı kontrol etmeliyiz. Rakip orada bana kafa atsa ben de mi kafa atacağım? O zaman karşılıklı atılırız. Kendisiyle konuşacağız ama bu saatte olmaz, gereken konuşmayı yapacağız” açıklamasını yaptı.

Son olarak isminin tartışılması hakkında da konuşan Akçay, “Tavır ve davranış olarak gereği durumunda gerekeni yaparım. Karşınızda size saygı duyan insanlar olduğunda, bu durumu da karşı tarafa bırakırsınız. Yönetim kurulumuzun şu anda yaptığı tavır ve davranış, Türk futbolunda çok fazla olan bir durum değil. Antrenörüne sahip çıkması ve güvenmesi, takdir edilecek bir durum. Başarısızlığı konuşurken neye göre tarif ediyorsunuz? Bunun ucu açıktır. Neye göre, kime göre başarısızlık? Parametreler nedir? Bana göre 24 puan iyi bir puan, kötü bir puan değil. Beklenen oyun kalitesini zaman zaman sürdüremedik. Özellikle son 4 hafta bunda zorluk yaşadık. Ama çözülebilecek bir durum bu. Transfer döneminde şansımızı kullanacağız. Yasa ve talimatlar gereği Ümraniyespor maçını yeni transferlerle oynayamıyorsunuz. Takım mühendisliği yaptığımızda 8 ya da 9 oyuncuyla çıkacağız. Ankaragücü maçıyla birlikte 4 haftalık süreçte bu değerlendirmeyi daha net konuşabiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

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