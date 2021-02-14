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Mustafa Muhammed’den kahveli sevinç
Kasımpaşa maçında galibiyetini getiren golü kaydeden Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed golü attıktan sonra kahve işareti yaptı.
Spor 14.02.2021, 18:22
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Kasımpaşa maçında galibiyetini getiren golü kaydeden Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed golü attıktan sonra kahve işareti yaptı.Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı mağlup eden Galatasaray’da galibiyet golü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed’den geldi. Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 23 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Muhammed golden sonra kahve işareti yaparak gol sevincini yaşadı.