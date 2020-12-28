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Mustafa Kaplan: ”Gençlerbirliği olarak, bugün istekli, arzulu, mücadele eden ve maçın sonuna kadar kopmadan devam eden bir oyuncu grubumuz vardı”

Hes Kablo Kayserispor’u sahasında 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, ”Gençlerbirliği olarak, bugün istekli, arzulu, mücadele eden ve maçın sonuna kadar kopmadan devam eden bir oyuncu grubumuz vardı” dedi.

Spor 28.12.2020, 18:52
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Mustafa Kaplan: ”Gençlerbirliği olarak, bugün istekli, arzulu, mücadele eden ve maçın sonuna kadar kopmadan devam eden bir oyuncu grubumuz vardı”

Hes Kablo Kayserispor’u sahasında 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, ”Gençlerbirliği olarak, bugün istekli, arzulu, mücadele eden ve maçın sonuna kadar kopmadan devam eden bir oyuncu grubumuz vardı” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, ”İyi bir maç kazandık. Geriden gelerek maç kazanmak bizi ayrıca mutlu etti. Bir de 2 kere geriye düşüp sonrasında da 3-2 kazanmak bizim adımıza sevindirici. VAR’dan iptal edilen gollerimiz var, bunlara saygı duyuyoruz. Cüneyt Hoca’nın tamamen takdiridir. Biz de az çok kenardan baktığımız için, gollerin iptali doğru gibi geliyor bize. Yani 6 puanlık bir maçı kazandık. Rakibimiz de güzel işler yaptı, onları da kutluyorum. Ama biz Gençlerbirliği olarak, bugün istekli, arzulu, mücadele eden ve maçın sonuna kadar kopmadan devam eden bir oyuncu grubumuz vardı. Hem takım savunmasını iyi yaptık hem de 3. Bölgede üretkenliğimiz çok iyiydi. İlk kez 3 gol atıp, takımımız adına sevindiriciydi bunlar da. Ben bu galibiyeti taraftarlarımıza ve Başkanımıza armağan ediyorum. Yani çok iyi bir maç kazandık, geriden gelerek de kazanmak bizim için ayrıca bir artı oldu. Ben buradan bütün oyuncularımı kutluyorum. Bütün camiamıza hayırlı olsun bu 3 puan. Dün kazanan rakiplerimiz hepsi 12’şer puan yaptıktan sonra bizim bugün kazanmamız daha da değerli oldu. Hem 15 puan hem de Kayserispor’la aramızda 5 puanlık bir fark açmış olduk. Ankaramızın iki tane güzel kulübü var. Bunun bir tanesi 1923’te kurulmuş Gençlerbirliği camiası, birisi de 1910’da kurulmuş Ankaragücü camiası. Biz Gençlerbirliği olarak önümüzdeki maçlara bakacağız. Çünkü maç trafiğimiz yoğun. Covid-19’dan dolayı 7-8 tane oyuncumuzu oynatamadık. Onların yerine oynayan oyuncularımız görevlerini son derece güzel yaptılar. Biz bir takım olduğumuzu bugün bir kez daha kanıtladık” ifadelerini kullandı.
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