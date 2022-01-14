Mustafa Gürsel: “Oyuna hakim olan taraf olarak berabere kalmak bizi üzdü”

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan taraf olduklarını belirterek, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 21. hafta maçında Bandırmaspor, deplasmanda Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, açıklamalarda bulundu.

Mustafa Gürsel, “Bugün kazanmayı çok istiyorduk. Oyuncularım da bunu gösterdiler. Maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan taraf olarak berabere kalmak bizi üzdü. Geçen hafta da oyun olarak üstün oynadığımız bir maçtan mağlup ayrılmıştık. Bu haftada oyun olarak fazla pozisyona girdik. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Bunun için çalışmamız lazım. Kalemize gelen tek top da golle sonuçlandı. İnşallah önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız maçta galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz“ dedi.