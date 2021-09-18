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Mustafa Gürsel: “Maçın başından sonuna kadar kontrolümüzde geçen bir maçtı”

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Manisa Futbol Kulübü’nü deplasmanda 3-1 mağlup eden Bandırmaspor’da Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel, “Son 2 maçta sonucu alamamıştık, bugün sonucu aldık. Maçın başından sonuna kadar kontrolümüzde geçen bir maçtı. Oyun olarak da rahatladık” dedi.

Spor 18.09.2021, 21:40
Mustafa Gürsel: “Maçın başından sonuna kadar kontrolümüzde geçen bir maçtı”

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Manisa Futbol Kulübü’nü deplasmanda 3-1 mağlup eden Bandırmaspor’da Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel, “Son 2 maçta sonucu alamamıştık, bugün sonucu aldık. Maçın başından sonuna kadar kontrolümüzde geçen bir maçtı. Oyun olarak da rahatladık” dedi.

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Manisa FK’yı deplasmanda mağlup eden Bandırmaspor’da Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gürsel, “Maç öncesinde dediğim gibi çok eksiğimiz vardı ancak ona rağmen son 2 maçtaki mücadelemizi bu maça da yansıttık. Son 2 maçta sonucu alamamıştık, bugün sonucu aldık. Maçın başından sonuna kadar kontrolümüzde geçen bir maçtı. Oyun olarak da rahatladık. Maçın inisiyatifini hiçbir zaman rakibe bırakmadık. Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Camiamıza armağan olsun. Artık bundan sonra önümüzdeki hafta diğer arkadaşlarımız gelmesiyle Bandırmaspor hem sayı olarak tam olacak hem de daha iyi bir Bandırmaspor izleteceğiz. Galibiyetten ötürü tüm oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

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