Mustafa Gürsel: “Berabere kaldığımız için üzgünüz”

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada kazanmaya oynadıklarını ancak berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 12. hafta maçında Bandırmaspor, deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Gürsel, “Her maçta olduğu gibi kazanmaya oynadık. Berabere kaldığımız için üzgünüz. 1-0’ı yakaladık, üstüne bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik oyuncularımın da öz güveni daha da yerine gelecekti. Çünkü berabere kalmanın getirdiği bir tedirginlik var üstlerinde. Biz kaybeden bir takım değiliz, sadece fazla berabere kaldık. Bunu kazanan tarafa çevirmemiz lazım. Bu haftalarda ligde mücadele düzeyi yüksek maçlar oynuyoruz. Ofansif anlamda daha iyi işler yapmamız lazım. İnşallah en kısa sürede bunu telafi edeceğiz“ dedi.