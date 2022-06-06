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Mustafa Gürsel 1 yıl daha Bandırmaspor’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden RH. Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 06.06.2022, 12:24
Mustafa Gürsel 1 yıl daha Bandırmaspor’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden RH. Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Gürsel’e Bandırmaspor kariyerinde bir kez daha başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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