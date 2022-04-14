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Mustafa Gönden, ’Best Young Players Camp Türkiye’yi tanıttı

Bursaspor eski futbolcusu ve Sportif Direktörü Mustafa Gönden, ‘Best Young Players Camp Türkiye’ isimli projesini tanıttı.

Spor 14.04.2022, 15:26
Mustafa Gönden, ’Best Young Players Camp Türkiye’yi tanıttı

Bursaspor eski futbolcusu ve Sportif Direktörü Mustafa Gönden, ‘Best Young Players Camp Türkiye’ isimli projesini tanıttı.

Bursaspor eski futbolcusu ve Sportif Direktörü Mustafa Gönden, dikkat çeken bir organizasyona imza atıyor. Gönden, TSYD Bursa Şubesi’nin de katkıları ile düzenlediği basın toplantısında tüm genç futbolcu adaylarını ilgilendirecek ‘Best Young Players Camp Türkiye’ isimli projesiyle ilgili bilgiler paylaştı. Mustafa Gönden, “Best Young Players Camp Türkiye sayesinde Profesyonel futbolcu adayları ile profesyonel takım scoutlarını bir araya getiriyoruz. Profesyonel olabilecek kapasitedeki oyuncuları 3 gün boyunca profesyonel takım scoutlarının önünde mücadeleye çıkarıyoruz ve kendilerine, sahne senin diyoruz. Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve profesyonel futbolcu adayları için önemli bir sahne olacak etkinliğimizin ilk etabı Antalya’da gerçekleşecek” dedi.

“Oktay Derelioğlu Beşiktaş’ta, Ayhan Akman Gaziantepspor’da oynuyordu”

Mustafa Gönden, kulüplerin yabancı oyuncu ve menajerlere çok ciddi ödemeler yaptığına dikkat çekerek, "Burnunun önündeki oyuncuları göremeyecek bir sistemin içindeyiz. Bu sistemi kurarken çevremizde hep şu muhabbet dönüyor; ‘Mahallemizde böyle bir çocuk var çok yetenekli onu Bursaspor’a yollayalım.’ Ya da deniliyor ki ‘Başka bir çocuk var bu gencimizin önünü açalım.’ Biz de buna bir çare bulmak istiyorduk. Ben 18 yaşında Oyak Renault’ta amatör kümede oynuyordum. Yaşıtlarım Oktay Derelioğlu Beşiktaş’ta, Ayhan Akman Gaziantepspor’da oynuyordu” diye konuştu.

İlk kamp 18-21 Mayıs’ta

Ekibi ile ilgili de bilgi veren Mustafa Gönden, “Ekimizde Ahmet Barış Arı var. Sezon başında Bursaspor’da scouttu. Kulüplerle yazışmaları yönetiyor. Eski futbolcu arkadaşım Murat Sözkesen ekipte. Okan Aras burada. Mental anlamda yol gösterici. Engin Akdemir var. Sosyal medya ve internet üzerinden projemizi yürütecek. Gözüne güvendiğimiz bir isim Çağlar Ergin var. Mehmet Doğan hocam yanımızda. Uludağ Beden Eğitimi Öğretim Üyesi. Organizasyon kısmı ile Serhat Bingöl, sağlık kısmı ile de doktorumuz Uğur Köksal ilgilenecek. Gökhan İnce, İlhan Adal, Ümit Berber, Yiğit Yargılı, Melih Akgün isimleri de organizasyonlarımızla yakından ilgilenecek. 16 kişilik bir ekibimiz var. 2004-2005-2006 doğumluların 18-21 Mayıs’ta, 2001-2002-2003’lerin ise 21-22 Mayıs’ta kampı olacak” ifadelerini kullandı.

“Yılmaz Vural, Yalçın Koşukavak, Murat Sözkesen, Tarkan Batgün...”

Mustafa Gönden, son olarak organizasyonda neler olacağını şu sözlerle anlattı:

“Biz bu kampa Türkiye’nin çeşitli yerlerinden oyuncular davet edeceğiz. Biz bu isimleri üç gün boyunca profesyonel scoutlara canlı izleteceğiz. Onlara bizim mottomuz olan sözü söyleyeceğiz; ‘Sahne sizin’. İzleyicilerin önünde performanslarını sergilemelerini sağlayacağız. Bu organizasyonda her 10 oyuncuya 1 antrenör düşecek şekilde bir sistem olacak. Kampımızda 15 tane antrenör, 3 sağlık ekibi, 3 çekim ekibimiz olacak. Yurt dışından bağlantılarımız sürüyor. Gelecek olanlar kadar görüntüleri takip edecek olan antrenörler de var. Toplamda 50 kişiyi bulacak bir sistemimiz mevcut. İki kampımız başlayacak. Her günün akşamında seminerlerimiz olacak. Yılmaz Vural, Yalçın Koşukavak, Murat Sözkesen, Tarkan Batgün’ü dinleyecekler. Yetkin Etkin’i ve Sabri Ugan’ı seminerlerde konuşmacı olarak bir araya getireceğiz.”

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