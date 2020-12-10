banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor
İnternet devlerine yeni yaptırımlar geliyor

Mustafa Erkanat korona virüse yenik düştü

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İlkadım Futbol Akademi Başkanı Mustafa Kemal Erkanat, korona virüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Spor 10.12.2020, 10:49
3
Mustafa Erkanat korona virüse yenik düştü

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İlkadım Futbol Akademi Başkanı Mustafa Kemal Erkanat, korona virüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Erkanat, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Geçen ay içerisinde Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte korona virüs testleri pozitif çıkan ve bir süre evde tedavi gören Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, tedavilerinin önlem amaçlı olarak devam etmesi için hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Mustafa Erkanat’ın tüm çabalara rağmen sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

20 Kasım’dan bu yana hastanede gözetim altına alınan Başkan Yüksel Yıldırım’ın ise normal odada tedavisine devam ediliyor.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
17°
parçalı bulutlu