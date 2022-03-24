Mustafa Er: “Ofosu artık aramızda olmayacak”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Balıkesirspor galibiyetinin takım içinde olumlu etkilerinden bahsederken, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının da kendileri adına çok zor geçeceğini söyledi. Mustafa Er ayrıca Reagy Ofosu ile ilgili olarak, “Ofosu’yu mevcut kadro içinde düşünmediğimizi yönetime söyledik. Bu dakikadan sonra aramızda görmeyeceğiz onu” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Dikkat çeken açıklamalara imza atan genç teknik adam, “Balıkesirspor maçı bize moral olarak artış sağlayacaktır. Rakiplerin eksik kalması sonrası kazılmayan maçlar etkili olmuştu takım üstünde. Geri dönüşümüz oldu ama. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Ne hücumda ne de savunmada alanları iyi kullanamadık. Bir gol yedik, belki bir tane daha yiyebilirdik. Erken hamleler yaptık. Sistem değiştirdik. Bu süreç böyle devam edecek. Keçiörengücü’nde belki farklı bir sistemle başlayacağız. Balıkesirspor maçını kazandık ama sorunlarımızın nerede olduğunu biliyoruz. Çok sıkışık ve iç içe oynadık. Bu da hatalar yapmamıza neden oldu” dedi.

“Zor bir maç bizi bekliyor”

Ankara Keçiörengücü maçı ile ilgili olarak Mustafa Er, “İyi hazırlanacağız bu maça. Tüm takım önümüzdeki haftadan itibaren yüzde 80 içeride olacak. Hatalarımızı gidereceğiz ve neler yapabilirizi düşüneceğiz. Keçiörengücü’nün iç sahada mağlubiyetleri yok son zamanlarda. Ciddi oyuncuları var. Zor bir maç bizi bekliyor. Ama her maçı kazanmak için çıkacağız ve ona göre hazırlanacağız. Bizim 2-3 maçlık seriye ihtiyacımız var. Ankara’dan galibiyet alabilmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Taraftarımıza teşekkür ediyorum”

Balıkesirspor maçı sonrası taraftarın sevgi gösterisiyle karşılaşan Mustafa Er, bu durumla alakalı olarak, “Ben bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Beni çağırdılar. Şu anda biz, biz değiliz. Önceliğimiz takım. Taraftarımıza da söyledim, onlara çok teşekkür ediyorum. Oyuna düşük başladık ama negatif hava oluşmadı. Pozitif anlamda dönüş aldık. Tüm tribünler takımı çağırdı. Ondan sonra farklı oynadık. Biz arka plandayız. Mütevazi olmalıyız. Takımı desteklesinler. Benim istediğim bu. Balıkesirspor maçında bunu net gösterdiler. Bana olan destekleri için ise ayrıca teşekkür ederim” dedi.

“Pedro dışında 9 numaramız yok”

“Daha ofansif bir Bursaspor izleyeceğiz” diyen Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, “Ancak mevcut kadroya baktığımızda zaman Pedro dışında 9 numaramız yok. Namiq Alasgarov ve Eren Güler olabilir belki ama net değiller. Orijinal bir santrforumuz Pedro dışında yok. Bazen farklı formüller düşüneceğiz. Rakibe göre de değişkenlik gösterecek. En önemli olan konu takım halinde performansı yukarıya çekmemiz lazım. Hücum anlamında çok çalışıyoruz. Tüm oyuncularımızı da aktif hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Gençlere bu yükü de yüklemek hata olabilir”

Mustafa Er, Berat Altındiş’in son durumu ile ilgili sorulan soruya, “Berat Altındiş hazır olması halinde oynayacak. Biz istediğimizi alamadık. Alsak oynayacak. Kendisini de söyledim. Eğer bu ortamı kaldıramıyorsa ya kenarda ya tribünde olacaklar. Bu oyuncular 20 yaşında artık. Stres ve baskı ile de mücadele edecek düzeyde olmalıyız. Bu kriterler çok önemli. Minimum hata yapmamız lazım, mümkünse de hata yapmamız lazım. Bu yükün altında kalkacak oyuncular lazım. Gençlere bu yükü de yüklemek hata olabilir. Biz onları yok saymıyoruz. Berat, Eren fark etmez. Kimden ne verim alabilirsek alacağız. Belki ilk 11’de olur, belki 1 dakika oynayacak ama verebildiğini vermesi gerekiyor” cevabını verdi.

“Ofosu artık aramızda olmayacak”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Enver Cenk Şahin’in durumu ile ilgili bilgi paylaştı. Sakatlıktan dönüşü uzayan tecrübeli futbolcuya ihtiyaçları olduğunu dile getiren genç teknik adam, “Enver Cenk Şahin, Pazartesi veya Salı günü gibi bizle çalışmalara başlayacak. Ciddi zaman kaybı yaşadı sakatlığı sebebiyle. En iyi şekilde dönecektir. Massimo Bruno da artık bizimle. Balıkesirspor maçında da ciddi süre aldı. Keçiörengücü maçına da en iyi şekilde hazırlanıyor” dedi. Mustafa Er, ayrıca uzun zamandır kadroya alınmayan Ofosu ile ilgili de; “Ofosu’yu mevcut kadro içinde düşünmediğimizi yönetime söyledik. Yönetim de onla görüşüyor. Bu dakikadan sonra aramızda görmeyeceğiz onu” dedi.