Mustafa Er, iki maçı işaret etti

Balıkesirspor’a 3-0 mağlup olduklarından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, “Önümüzde çok kritik iki maç var. Üst üste evimizde oynayacağımız Menemenspor ve Akhisarspor karşılaşmalarını kazanarak hedefe tutunmak istiyoruz” dedi.

TFF 1. Lig’de üst sıralardan kopmak istemeyen Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Genç teknik adam, yayıncı kuruluşa konuşmasında şunları söyledi:

“Balıkesirspor maçını kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Ağır bir yenilgi oldu bizim için. Maça iyi başlamamıza rağmen bireysel hatalarla kalemizde yine golleri gördük. Covid-19’u hiç bahane etmedik ama bu bizi fiziksel anlamda oldukça etkiledi. Bundan sonra kalan 12 maçımızın 7’sini içerde oynayacağız. Önümüzde Bursa’da oynayacağımız ve kaderimizi belirleyecek Menemenspor ve Akhisarspor maçları var. İki galibiyetle birlikte hedefe tutunmak istiyoruz. Genç oyuncularıma, ‘Biz sizi gül bahçesinde bulmadık ki sıkıntılı süreçte terk edelim’ dedim. Herkesin desteğine her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz artık. Ben oyuncularıma güveniyorum. Yeter ki önümüzdeki iki maçı kayıpsız geçelim.”