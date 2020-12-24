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Mustafa Er: “Her takımı yenebilecek duruma geldik”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Eskişehirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, “Tüm rakipleri her yerde, her şartta yenebilecek duruma geldik. Oyuncu grubumuz da buna inanıyor, bunu devam ettirmek çok önemli. İyi bir seriden geçiyoruz, ama hepsi geride kaldı. Tamamen odaklanmamız gereken bir Eskişehirspor maçı var. Rakibimizin konumuna bakmadan çok iyi konsantre olmak zorundayız” dedi.

Spor 24.12.2020, 17:49
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Mustafa Er: “Her takımı yenebilecek duruma geldik”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Eskişehirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, “Tüm rakipleri her yerde, her şartta yenebilecek duruma geldik. Oyuncu grubumuz da buna inanıyor, bunu devam ettirmek çok önemli. İyi bir seriden geçiyoruz, ama hepsi geride kaldı. Tamamen odaklanmamız gereken bir Eskişehirspor maçı var. Rakibimizin konumuna bakmadan çok iyi konsantre olmak zorundayız” dedi.

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Eskişehirspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er, basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan 40 yaşındaki teknik adam, son haftalardaki iyi performans ortaya koyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu sürecin geleceğini biz zaten bekliyorduk çünkü oyuncu grubumuzun bugüne kadar gösterdiği reaksiyon gayet olumluydu. Üst üste 2-3 galibiyet ile bu havanın yakalanabileceğini oyuncularıma daha önce ilettim. Yaşanmışlıkla tecrübe, onların inançlarını artırmalarına neden oldu. Tüm rakipleri her yerde, her koşulda yenebilecek pozisyona geldik. Oyuncu grubumuz da buna inanıyor, bunu devam ettirmek çok önemli. İyi bir seriden geçiyoruz ama hepsi geride kaldı, tamamen odaklanmamız gereken bir Eskişehirspor maçı var. Rakibimizin konumuna bakmadan çok iyi konsantre olmak zorundayız.”

“İyi bir seriden geçiyoruz ama hepsi bitti”

Eskişehirspor’un zor bir rakip olduğunu son iki maçını izlediklerini ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Mustafa Er, şöyle devam etti:

“Son iki maçta galibiyet elde edebilecek pozisyona geldiler, bizim karşımıza da bu inançla çıkacaklar. İvme yakaladılar, geçen sene gelip bizi burada yenmişlerdi, ‘Acaba tekrarlayabilir miyiz?’ anlamında da moral ve motivasyonları üst seviyede olacak. Biz de tekrar söylüyorum, iyi bir seriden geçiyoruz ama hepsi bitti, nerelerde hata yaptık iyi analiz edip hazırlanacağız. En önemli konu, iyi hazırlanmak, oyun planına sadık kalarak bunu 90 dakika uygulayabilmek. Eskişehirspor maçında iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz.”

“Her hangi bir saygısızlık ya da terbiyesizlik zaten yok”

‘Hakem hataları, Bursaspor’un puan cetvelindeki kaderini etkiliyor mu?’ sorusuna Mustafa Er, “Bakıldığı zaman Bandırmaspor maçını kazandık ama o maçta da bariz bir hata vardı. Ben şundan dolayı çok itiraz ettim; oyun 3-2’yken, dakika 85’ti ve çok net bir penaltıydı. Penaltı verilse ve gole çevirsek oyun 3-3 olacak, uzatmalarla birlikte minimum 10 dakika var, rakip tamamen demoralize, oyundan düşmüş bir haldeydi. Kazanacağımıza inandığımız için reaksiyon verdik. Uzatmalarda golü attık, atamasaydık mağlup olacaktık. O kadar ince bir çizgi ki belki penaltı verilse 3 puan alacağız, verilmediği noktada puansız dönme ihtimalimiz vardı. Benim tepkim bunaydı, her hangi bir saygısızlık ya da terbiyesizlik zaten yok. Daha dikkatli olmaları gerekiyor. Batuhan’ın pozisyonu da var, biz kesinlikle ayrıcalık istemiyoruz ancak can alıcı pozisyonlarda, sonuca etki edecek konularda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Çünkü oyuncularımız bu olaylardan gerçekten çok etkileniyor, saha içerisinde demoralize olan oyuncularımız var, onları tekrar oyunun içerisine sokmak için de uğraşıyoruz. Maçı kazanacağımıza herkes inanmıştı, böyle bir penaltının verilmemesi bizleri üzdü. Bunlara da takılmayıp devam edeceğiz. İyi takımlar, büyük camialar bunların üstesinden gelebilmeli, geçmişte biz geldik. Geldiğimiz noktanın değerli olduğunu bu yüzden söylüyorum” yanıtını verdi.

Bursaspor-Eskişehirspor maçı, 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak.
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