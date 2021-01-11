Mustafa Er, doğum gününde sahaya indi

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Antalyaspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’un son antrenmanında dikkat çeken olaylar yaşandı. Bugün doğum günü olan yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü Mustafa Er, futbolcularla birlikte çalışmaya katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er ise doğum gününü antrenman sahasında futbolcularla pas pres çalışması kutladı. 50 dakika süren idmanda genç teknik adam ve futbolcularının moralinin oldukça yüksek olduğu gözlendi.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim YazıcıTesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.