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Mustafa Denizli’den taraftara övgü

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 1-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının bitiş düdüğü ile birlikte takımı alkışlayan siyah-beyazlı taraftarın tavrını överek, teşekkür etti.

Spor 19.10.2021, 09:33
Mustafa Denizli’den taraftara övgü

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 1-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının bitiş düdüğü ile birlikte takımı alkışlayan siyah-beyazlı taraftarın tavrını överek, teşekkür etti.

Süper Lig’de 1-0 mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçının ardından Altay taraftarının tavrını öven Teknik Direktör Mustafa Denizli, “Fatih Karagümrük ile karşılaştığımız maçta bir takım ile tribünün nasıl bütünleşebileceğinin en güzel örneklerinden birini gördük” dedi.

“Bizi her an desteklemekten geri durmayan taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diyen tecrübeli teknik adam, “Büyük Altay taraftarını geçmişte olduğu gibi gelecekte de mahcup etmeyeceğimizi iyi biliyorum. Taraftarımızın takımımızı asla yalnız bırakmayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Altay’ın gücünü ve tarihini bilmeyenler, önümüzdeki günlerde bu konudaki gerçeği çok daha iyi görecekler” ifadelerini kullanan Denizli, “Fatih Karagümrük maçında gördük ki; sonucu tayin etmek için sadece rakibi yenmek yetmiyor. Rakibin dışında başka unsurlarla da mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Ancak karşılaştığımız zorluk ne olursa olsun bu durum, takımımızın gücünü ortaya koymamıza mani olamayacak. Sezon başında bir hedef koyduk ve bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor, her şartta oraya varacağımızı biliyoruz. Yeter ki taraftarımız arkamızda olsun, birlikteliğimizi kaybetmeyelim. İyi günde kötü günde, durumumuz ne olursa olsun bu birliktelikten daha önemli hiçbir şey yok” dedi.

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