banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Takım’a dişli rakip!
A Milli Takım’a dişli rakip!
Rusya 10 ülkeye uçuşlar durduruldu!
Rusya 10 ülkeye uçuşlar durduruldu!
DSÖ, yeni varyantın adını koydu: Omicron
DSÖ, yeni varyantın adını koydu: Omicron
Ankara'da ekmek 2,25 TL'ye yükseldi
Ankara'da ekmek 2,25 TL'ye yükseldi

Mustafa Denizli: ”Kalecimizin iyi oyunu 1 puanda etkili”

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, golsüz berabere kalıp 1 puan almalarında en önemli etkenin kalecileri Mateusz Lis olduğunu ifade etti.

Spor 26.11.2021, 22:54
Mustafa Denizli: ”Kalecimizin iyi oyunu 1 puanda etkili”

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, golsüz berabere kalıp 1 puan almalarında en önemli etkenin kalecileri Mateusz Lis olduğunu ifade etti.

Süper Lig’in 14. haftasında Altay deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bu akşam grafikleri ters yönde giden iki ekibin maçını izlediklerini ifade ederek, ”Bizim grafiğimiz aşağı doğru, Başakşehir’in ise 5 haftada aldığı harika sonuçlar onları hem psikolojik hem de klasman olarak iyi yerlere taşıdı. Topa az sahip olduk. Esasında topa sahip olmak bizim için önemli değil, oynayarak topa sahip olmak önemli. Kazandığımız her maçta topa daha fazla sahip olamamıştık ama çok etkili oluyorduk. Her şeye rağmen ligin en formda ekibiyle deplasmanda oynayıp 1 puan almak en azından psikolojik olarak bizi olumsuz etkilemeyecek. 2 hafta sonrada takımda yer alamayan futbolcular döndükten sonra sezon başındaki görüntümüze kavuşacağız. Bu akşam Başakşehir oldukça başarılı bir oyun sergiledi. Kalecimizin iyi oyunu 1 puanda en etkili isimdi. Şartlar ne olursa olsun grafiği böyle olan bir takımdan alınan puandan başarı olmasa da iyi. Bu süreçte hafta içinde oynayacağımız kupa maçından sonra bir deplasmandan daha oynayacağız. O deplasmandan sonra normal yolumuzu takip ederiz diye düşünüyorum” dedi.

”Benim için gururlu bir gün”

Alsancak Stadı’na isminin verilmesi ile ilgili soruya cevap veren Denizli, ”Bugün hem çok yoruldum hem çok heyecanlıydım hem de çok gururluydum. Tabii benim futbolculuk, teknik adamlık hayatımda tek başıma başarabileceğim bir iş değil bu bir stada adımın verilmesi. En fazla oynayan, en çok gol atan futbolcusuyum ama bunlar yeterli faktörler değil. Altay’dan sonra görev yaptığım camialarda ve milli takımda, çalıştığım bütün başkanlar ve kurul üyeleri, yardımcılarım ve milli takımlarda görev yapan futbolcular benim bugün belki bu stadımın ismin verilmesinde en önemli rol oynayan insanlar, onlara müteşekkirim. Hayatta olmayan başkanlara minnetlerimi sunuyorum. Benimle görev yapan futbolcu arkadaşlarıma hangi forma altında olursa olsun bugünlerde pay sahibi. Bugün bu stada başında olduğum, futbola başladığım, 15 yaşımda adım attığım stada ismimim verilmesi benim belki hayatta yaşayabileceğim en mutlu gündü. Bu durum farklı bir şey. Böyle bir günde İstanbul, İzmir arasında mekik dokudum, takımdan uzak kaldım. Son derece gururlu bir gün benim için” ifadelerini kullandı.

”Bugünkü görüntü beni hiç mutlu etmedi”

Başakşehir’den puan almanın yolunun sadece savunma yapmak olmadığını söyleyen Mustafa Denizli, ”Bazı şeyleri yan yana koyduğunuz zaman ortaya çıkan durumdan, saha içerisinde psikolojisi çok olumlu olmayan bir ekibe sahibiz. Dolayısıyla benim zaman zaman defansif anlayışla elde ettiğim başarılar var. Bugün asla öyle bir şey düşünmedik. Çok nadir ikili maçlarda senden daha güçlü olan rakiplere karşı düşünebilir. Buna çok fazla müdahale etme şansınız olmuyor. O psikoloji içerisinde yardımlaşmak olmayınca defansif görüntü beni hiç mutlu etmedi. Bu futbolla benim başında olduğum takımın yan yana gelmesi çok ters bir hadise. Bunu düzelteceğiz. Sezon başında bir çok veride en çok hücum yapan takımıydı. Bütün veriler ortada. Bugünkü görüntü beni hiç mutlu etmedi” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 14 20
11. Altay 14 17
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Gençlerbirliği 13 17
11. Samsunspor 12 16
12. Bursaspor 13 14
13. Denizlispor 12 14
14. Menemenspor 12 14
15. Manisa FK 14 14
16. Boluspor 12 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7