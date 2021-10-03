Mustafa Denizli: "Bugün farklı kaybettik, çok değerlendirilecek bir durumumuz yok"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, deplasmanda 4-1 mağlup bitirdikleri Gaziantep maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün farklı kaybettik, çok değerlendirilecek bir durumumuz yok" dedi. Farklı mağlubiyetle ilgili de konuşan Mustafa Denizli, "Maçtan önce böyle bir skoru kimse tahmin etmezdi" ifadelerine yer verdi.

Altay, Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı ikinci yarıda yediği gollerle 4-1 mağlup bitiren İzmir ekibi, ligde üçüncü mağlubiyetini alarak 15 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını ve ikinci yarının başında yedikleri üst üste goller sonucu maçtan boynu bükük ayrıldıklarını belirtti.

"Bugün farklı kaybettik, çok değerlendirilecek bir durumumuz yok"

Maç sonu düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Bugün esasında çok fazla değerlendirilebilecek bir durumumuz yok. Çok güzel üç haftayı geride bırakarak içeride ve dışarıda önemli rakipleri mağlup ettik. Bu durum bizi takım olarak oynadığımız futbolla çok güzel bir görüntü vermemizi ve bizi başka bir noktaya taşımayı sağladı. Bugün bunları yapamadık. İstediğimiz performansı gösteremedik. Takım olarak savunmayı ve hücumu kendimiz gibi yapamadık. Bireysel olarak da takım olarak da eleştiriyi hak ettik" dedi.

"Maçtan önce böyle bir skoru kimse tahmin etmezdi"

Farklı mağlubiyetle ilgili de konuşan ve maç öncesi iki takımın durumuna bakılara böyle bir sonucun tahmin edilmesinin mümkün olmadığını da aktaran Mustafa Denizli, "Böyle bir sonuç maçtan önce tahmin kimse tahmin etmezdi. Bugün oynadığımız kötü futbol rakibe yardımcı oldu. Böyle bir maçı geride bıraktık. Sezon başında çok umutlu olunmayan bir takımdık ama performansımızla bunun aksini gösterdik. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Eksik oyuncularımız da vardı. O yüzde bugün kaybettiğimiz için üzgünüz. Takım olarak kötü bir görüntü verdik. Bu takımla yola çıktık ve bu takımla bazı şeyleri başaracağız. Rakibimizi tebrik ediyorum. Kendimize dönüp bakmamız lazım böyle bir skordan sonra" ifadelerini kullandı.