Mustafa Denizli: “Altay ve Alsancak bizim dönemimizde yaşadığımız günlere mutlaka dönecek”

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kötü bir seyirde olduklarını ancak sene başında hedefledikleri yere varacaklarını söyledi. Denizli, devre arası transfer döneminde iki transfer gerçekleştireceklerini ifade etti. Efsanesi olduğu Altay’da, adının verildiği stadyumdaki ilk maçı kazanamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Denizli, “Altay ve Alsancak bizim dönemimizde yaşadığımız günlere mutlaka dönecek” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Altay, konuk ettiği Atakaş Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, açıklamalarda bulundu.

“Altay, sene başında düşündüğümüz hedef neyse oraya mutlaka varacak”

Mustafa Denizli, “Hem camia adına hem benim adıma son derece önemli bir açılış günüydü. Sevinçle kapatmayı düşündüğümüz bugünü maalesef düşündüğümüz gibi kapatamadık. Sevinci ne kadar büyük olacaksa üzüntüsü de o kadar büyük olan bir maç yaşadık. Kötü bir seyirdeyiz, her hafta mecburiyetlerden birçok değişiklik yapmak zorunda kaldık. Şunu net olarak söyleyebilirim ki; Altay takımı sene başında düşündüğümüz hedef neyse oraya mutlaka varacak. Önümüzde oynayacağımız maçlardan sonra sezon başında planladığımız ve yapamadığımız iki transfer vardı, büyük ihtimalle onları gerçekleştireceğiz. Bazı bölgelerde alternatifimiz yok. Bunlara bu akşam bireysel hataları da ekledik. Çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Bu camiayı düşündüğümüz yere mutlaka getireceğiz, hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Altay ve Alsancak bizim dönemimizde yaşadığımız günlere mutlaka dönecek”

Denizli, efsanesi olduğu kulüpte adının verildiği stadyuma teknik direktör olarak takımın başında çıkması hakkında ise şöyle konuştu:

“Duygular bizi yıllar öncesine götürdü. Hem gurur verici hem heyecanlandırıcı duygularla stadyuma ayak bastım. Yıllar önce bu stada adım attığım zaman çocuk denilecek bir yaştaydım. Bütün gençliğim burada geçti. Böyle bir akşamda bunu taçlandırmak hem benim hem de camiamın en büyük isteğiydi, olmadı. Altay ve Alsancak bizim dönemimizde yaşadığımız günlere mutlaka dönecek. Bu stat bizim evimiz olmaya devam edecek.”