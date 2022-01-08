Tuzlaspor galibiyetinin ardından konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “Taraftar bu takımın her şeyidir. Takımında bulunduğu bu ligden hoşnut olmadığını biliyoruz. Laik olduğu Süper Lig’de oynaması gerektiğini düşünüyorlar” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 20’nci haftasında evinde Tuzlaspor’u 1-0 mağlup eden MKE Ankaragücü’nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Dalcı şunları dedi:

“Rakip takım burada puan almak için ciddi mücadele gösterdi. Maçın başından sonuna kadar oyuncuların göstermiş olduğu direnci sağladıkları üstünlükle net bir şekilde ifade edebilirim. Önemli olan burada 3 puan almaktı. Hedefe gidiyorsun, önce 3 puan sonra belli oyunlar oynanması gerekiyor. Bugün son dakikada attığımız golle üç puanı aldığımız için oyuncularımı kutluyorum.”

“Maçtan sonra her türlü eleştiriye açığız”

Taraftarın istifa tezahüratlarına hakkında konuşan Dalcı, “Haftalardır böyle bir durum söz konusu. Taraftar bu takımın her şeyidir. Takımında bulunduğu bu ligden hoşnut olmadığını biliyoruz. Laik olduğu Süper Lig’de oynaması gerektiğini düşünüyorlar. İşimizin doğasında da eleştiri var. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Biz sadece seyircimizden şunu istiyoruz; maç bitene kadar yüzde yüz destek olsunlar. Maçtan sonra her türlü eleştiriye açığız. Başımızın üstünde yeri var. Tepkilerin nedenini gerçekten bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“Mukavelesi fesh oldu”

Kulüpte çalışan yardımcı antrenörün Keçiörengücü maçının ardından yaptığı hareketten sonra sözleşmesinin fesh olduğunu söyleyen Dalcı, “Mukavelesi fesh oldu. Keçiörengücü maçının ardından aramızdan ayrıldı. Kendisiyle oturduk konuştuk. Kendisinin çok üzgün olduğunu, kontrolünü kaybettiğini, niyetinin kötü olmadığını söyleyebilirim. Bana sarılırken ağladığını net şekilde ifade edebilirim. Biraz tecrübesiz bir kardeşimizdi. Statlarda haftalardır bana ‘istifa’ diye bağırılıyor. Biz dönüp seyirciye her hangi bir olumsuz tepki gösteremiyorsak benim yardımcım da bu hakkı kendinde bulamaz. Mukavelesi fesh oldu. O günden sonra kulübe bile gelmedi” ifadelerine yer verdi.

“Hepinizin gerçekten başımın üstünde yeri var”

Basın mensuplarının kulüpte her zaman yeri olduğunu vurgulayan Dalcı, “Dedim ki; biz haftanın ilk antrenmanına basın mensupları gelebilir. Her hafta davet mi etmek gerekiyor bilmiyorum. Orası sizin yeriniz. Haftanın ilk antrenmanında başımızın üstünde yeri var. Davete gerek yok. Orası sizin yeriniz. Ben o konu hakkında gereken izni verdim. Hepinizin gerçekten başımın üstünde yeri var. Beni eleştirebilirsiniz. Birinci ağızdan bir şey duymak istiyorsanız lütfen arayıp sorun. Bana sorulması gereken soru neyse sorun” dedi.