Bursaspor galibiyetinin ardından konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Oyuncularımın hakkını sonuna kadar vermek lazım. Hepsi hakkını verdi. Kazanmak için bütün fedakarlığı gösterdi" dedi.

Spor Toto 1.Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Bursaspor’u 2-1 mağlup eden MKE Ankaragücü’nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mustafa Dalcı, "Maça çok iyi başladık. İlk 15 dakika çok ciddiydik. Çok rahat pozisyonlara girdik. Bunlar gol olsa maçın hikayesi çok farklı olurdu. Onları atamadık ve talihsiz bir gol yedik. Golden sonra takım biraz demoralize oldu. Takımı toparlamak adına devre arasında oyuncu grubuyla farklı şeyler konuştuk. İkinci yarı oyuna oyuna iyi başladık. İki tane net pozisyonumuz var. Oyuncularımın hakkını sonuna kadar vermek lazım. Hepsi hakkını verdi. Kazanmak için bütün fedakarlığı gösterdi. Hepsini yürekten kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.