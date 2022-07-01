Mustafa Dalcı: "Düşündüğümüz kadronun yüzde 70’ini tamamladık”

Süper Lig ekibi Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “Şuanda Süper Lig’deyiz. Amacımız Ankaragücü camiasını doğru temsil edecek bir kadro kurmak” dedi.

Spor Toto 1. Lig’i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig’e yükselen Ankaragücü, sezon hazırlıklarına Bolu’da devam ediyor. Oyuncularıyla birlikte şampiyonluğu yaşayan ve Süper Lig’de de takımın başında olan teknik direktör Mustafa Dalcı, hak ettikleri yerin Süper Lig olduğunu ve doğru kadroyu kurmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

“Şampiyonluğu hak eden bir Ankaragücü vardı”

Ankaragücü’nün geçtiğimiz sezon şampiyonluk hedefi olan bir kadro kurduğunu söyleyen Dalcı, “Geçen sene Ankaragücü bulunduğu ligde şampiyonluğa oynaması gereken bir kadroyla mücadele etmesi gerekiyordu. Camia futbolda önemli yeri olan bir kulüp. Dolayısıyla hak ettiği yer Süper Lig. Bu doğrultuda kadro planlaması yaparak hedef koymuştuk. Ligi domine eden, ligin sonuna kadar şampiyonluğu hak eden bir Ankaragücü vardı. Bu şampiyonluğun bana ve oyuncularıma nasip olmasından dolayı da gurur yaşıyoruz. Şuanda Süper Lig’deyiz. Amacımız Ankaragücü camiasını doğru temsil edecek bir kadro kurmak” dedi.

“4 oyuncu alıp transferi kapatacağız”

Kadronun yüzde 70’ini tamamladıklarını ve alacakları 4 oyuncuyla transferi kapatacaklarını belirten Dalcı, “İyi çalışıyoruz. Oyuncularımız yavaş yavaş toparlanıyor. Burada da doğru işler yapmak adına kadro planlaması içerisindeyiz. Bulunduğumuz ligde bizi doğru temsil edecek oyuncularla birlikte bazı hedefler koyduk. Şuanda düşündüğümüz kadronun yüzde 70’ini tamamladık. 4-5 oyuncumuz da 3-4 gün içerisinde aramızda olacak. Lige bu şekilde çok doğru başlayacağımızı düşünüyorum. Bugün sol bek Marlon da geliyor. 7 oyuncuyu transfer etmiş oluyoruz. 4 oyuncu daha alıp transferi kapatmayı düşünüyoruz. Burada tamamen aerobik çalışmalar ve yüklemelerle alakalı çalışma programı düzenledik. İkinci kampımız bizim için daha önemli. Burada daha çok hazırlık maçı oynayıp takımın gidişatına göre durum değerlendirmesi yapacağız” şeklinde konuştu.

“Zor bir lig olacak”

Süper Lig’in zor bir lig olduğunu kaydeden Mustafa Dalcı, “Süper Lig kendi içerisinde her zaman zorlukları barındıran bir lig. Bunun bilincindeyiz. Ne olursa olsun bu ligde herkes herkesi yenebilir. Geçen sene çoğu takım yaşamış olduğu olumsuz durumlardan bana göre ciddi ders almıştır. Bu sene planlamayı daha doğru yapmak adına çalışmalar yapıyordur diye düşünüyorum. Zor bir lig olacak. Bu lige uygun daha doğru oyuncular alınacaktır. Biz de bu doğrultuda kendi hedeflerimiz içerisinde güçlü bir Ankaragücü, hem seyri hem de oynadığı futbolla hedeflerimizi yakalamak adına çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.