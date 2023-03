Mustafa Dalcı: “3 gün sonra bir maçımız var, kaybedilen puanı inşallah orada telafi ederiz”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, yaşanan deprem felaketi sonrası tekrar futbola dönmenin zor olduğunu söyleyerek “3 gün sonra bir maçımız var, kaybedilen puanı inşallah orada telafi ederiz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta maçında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor’a 1-0 ‘lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yaşanan deprem felaketi sonrası futbola dönüşün zor olduğunu aktaran Dalcı, “Öncelikle tabii ki ülkemizin başı sağ olsun. Büyük bir doğal afet, ülke olarak yaşadık. Bunun derin üzüntüsü ve acısını hep birlikte yaşıyoruz. Böyle bir atmosferde, böyle bir yaşanan olaydan sonra tekrar futbol oynamak her anlamda zor. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Hep birlikte zor günleri aşacağız. Oyuna gelirsek, haftalardır galip geliyoruz. Konumumuz gereği puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Bu maçada her anlamda çok iyi hazırlanmıştık. Fakat çok kısır bir maç geçti. Kaybedenin gerçekten üzüleceği bir maçtı. Dolasıyla duran toptan gol yedik ve kaybettik. Tabii ki üzgünüz, 3 gün sonra bir maçımız var. Tekrar kafamızı kaldırıp bu maça çok doğru bir şekilde hazırlanıp, bu kaybettiğimiz 3 puanı orada telafi ederiz” şeklinde konuştu.