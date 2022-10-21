Mustafa Çilingiroğlu: “Bütün takımlara başarılar diliyorum”

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çilingiroğlu, Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu’nda eşleşen tüm takımlara başarılar diledi.

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Kırklarelispor ile eşleşen Çaykur Rizespor’da Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çilingiroğlu kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası kura çekimlerinin hayırlı olmasını dileyen Çilingiroğlu, “Ülkemizin bütün bölgelerinden güzel takımlarımız var. Centilmenlik içerisinde, kupanın marka değerine yakışır devam eden turnuvanın aynı şekilde devam etmesini diliyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi.