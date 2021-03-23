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Mustafa Cengiz’den voleybol takımına destek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kadın voleybol takımının CEV Kupası finalinde oynadığı Saugella Monza maçını tribünden takip etti.

Spor 23.03.2021, 20:39
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Mustafa Cengiz’den voleybol takımına destek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kadın voleybol takımının CEV Kupası finalinde oynadığı Saugella Monza maçını tribünden takip etti.

Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında Burhan Felek Spor Salonu’nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile karşılaşan Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz, mücadeleyi salonda takip etti. Müsabakayı ayrıca İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke ve diğer yöneticiler de tribünden izledi.
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