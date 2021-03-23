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Adana’nın Kozan ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, evde bulunan 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri
Mustafa Cengiz’den voleybol takımına destek
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kadın voleybol takımının CEV Kupası finalinde oynadığı Saugella Monza maçını tribünden takip etti.
Spor 23.03.2021, 20:39
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kadın voleybol takımının CEV Kupası finalinde oynadığı Saugella Monza maçını tribünden takip etti.Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında Burhan Felek Spor Salonu’nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile karşılaşan Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz, mücadeleyi salonda takip etti. Müsabakayı ayrıca İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke ve diğer yöneticiler de tribünden izledi.