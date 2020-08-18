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Mustafa Cengiz’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ziyaret
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ’İ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KABUL ETTİ.
Spor 18.08.2020, 16:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Mustafa Cengiz görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti.
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