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Mustafa Cengiz: "Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Oğulcan Çağlayan’a verdiği ceza ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. Sen yargıyı tahakküm altına alamazsın. Türkiye’nin en varlıklı insanı olabilirsin. Allah arttırsın; ama sen yargıya, tahkime, mahkemelere hakim olamazsın. Baskı altına alamazsın. Ne haddin var ne yetkin var bu konuda. Lütfen bu tip söylemleri kullanmayalım" dedi.

Spor 11.01.2021, 20:54
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Mustafa Cengiz: "Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Oğulcan Çağlayan’a verdiği ceza ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. Sen yargıyı tahakküm altına alamazsın. Türkiye’nin en varlıklı insanı olabilirsin. Allah arttırsın; ama sen yargıya, tahkime, mahkemelere hakim olamazsın. Baskı altına alamazsın. Ne haddin var ne yetkin var bu konuda. Lütfen bu tip söylemleri kullanmayalım" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun (UÇK) Oğulcan Çağlayan için verdiği ceza hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yaptığı açıklamalara cevap veren Cengiz, "Fenerbahçe başkanının açıklamalarını biraz önce bana ilettiler ve dinledim. Ben de bir kulüp başkanı olarak, böyle sorumsuz ve hadsiz bir beyanat ile ilk defa karşılaştım. Kamuoyuna ve camiamıza önce şunu açıklamak isterim ki, karar 5 Aralık’ta alındı. 7 Ocak 2021’de yazı bize geldi. UÇK’nın iç işleyişinden dolayı belki imzalar tekemmül ediyordu. Bilemiyorum. Burada en önemli nokta şu; Sayın Ali Koç’un açıklaması, ‘Bu kulüp bunu hep yapıyor, devamlı yapıyor. Ceza verilsin’ şeklinde ‘Gözüm üzerinizde ey tahkim’ diyor. Bir Biz ayartan kulüp değiliz! Gelen 21 sayfalık yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir diyor. Neden? Hemen özetleyeyim. Konuya muttali olduğum için anlatıyorum. Ben bu kadar detay bilmiyorum. Sevgili Oğulcan’la da geleneksel olarak imza törenine bir kere fotoğraf çektirdik. Çok iyi bir çocuk. Rizespor tek taraflı olarak TFF’de nasıl yapıyorsa sözleşmesini 1 yıl uzatıyor. FIFA kurallarına göre futbolcu köle değil, rızasının alınması gerekir diyor. Ücreti de daha yüksek olmalı deniyor. Çok cüzi bir ücret artışıyla sözleşme uzatılmış. Hukukçulardan dinlediğimiz kadarıyla böyle. TFF, Rizespor’un talebini kabul ediyor. Bunun üzerine de futbolcu, bitime 6 maç kala gidiyor TFF’ye, haksız işlem yaptıkları için ben de sözleşmemi tek taraflı olarak feshediyorum diyor. Olay sonra bize geliyor. Biz burada ayartan kulüp değiliz" diye konuştu.

"İster yerli ister yabancı, bütün sporcular Galatasaray’a gelmek ister"

Galatasaray’ın herkesin bildiği gibi Türkiye’de futbolun kıblesi olduğunu ifade eden Başkan Cengiz, "İster yerli ister yabancı. Bütün sporcular Galatasaray’a gelmek ister. Bunu kabul edeceksiniz. Bu bir realite ve gerçek. Bundan rahatsız olmayın. Türkiye’de bir kulübün dünya çapında böyle bir isme sahip olması Türkiye’yi de gururlandırmalı rakiplerimizi de. Biz onların da yücelmesini isteriz ama Galatasaray’ın bulunduğu bu taçlanmış durumdan rahatsız olmayın. Kabul edin. Futbolcu bizimle sözleşme imzaladıktan sonra Rizespor Kulübü, haksız fesih diye TFF’ye başvuruyor. TFF bunun aylardır inceliyor. Biz doğru dürüst bakmadık. Çünkü o kadar açık bir olay ki Tabii ki hukuki destek verdik. Kendi avukatları götürdü olayı" şeklinde konuştu.

"UÇK’nın disiplin cezası vermeye yetkisi yok"

Oğulcan Çağlayan’a verilen 6 maç men cezasını da değerlendiren Mustafa Cengiz, "Burada UÇK açısından konuşuyorum. 6 maç disiplin cezası vermişler. Böyle bir şey olamaz. UÇK’nın disiplin cezası vermeye yetkisi yok. Karar batıl bir hüküm. Hukukta asıl olan ilk incelemede usul incelenir. Usulde hata yapılmıştır. Futbolcunun iyi niyeti göz ardı edilmiştir. Çıkan 1.2 milyon ceza muazzam bir rakamdır. Bunu ne insan vicdanı ne adalet ne AİHM kabul etmez. Biz normal yargı yoluna, tahkime başvuracağız. Tahkim onay verirse, futbolcunun hoşnut olmadığı bir durum ortaya çıkarsa mahkemeye başvuracağız ve bununla sonuna kadar uğraşacağız. Öyle laflar dolanıyor ki, bu UÇK kararından sonra futbolcunun 6 maçlık cezası başlar deniyor. UÇK böyle bir ceza veremez ki! UÇK’nın uhdesinde değil. Veremez! Biz öyle biliyoruz. Verebiliyorsalar da tahkimden bunu düzeltmelerini istiyoruz" dedi.

"Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin"

Fenerbahçe camiasına her zaman büyük saygı duyduğunu vurgulayan Cengiz, "En yakın dostlarımız, kardeşlerimiz, annemiz, babamız Fenerbahçelidir. Benim buradaki söylemlerim tamamıyla Fenerbahçe başkanına yöneliktir. Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. Sen yargıyı tahakküm altına alamazsın. Türkiye’nin en varlıklı insanı olabilirsin. Allah arttırsın; ama sen yargıya, tahkime, mahkemelere hakim olamazsın. Onları yönlendiremezsin. Baskı altına alamazsın. Bunu yapamazsın. Ne haddin var ne yetkin var bu konuda. Lütfen bu tip söylemleri kullanmayalım. Tahkimin bunu realize edeceğine inanıyorum. Tahkim realize edemezse Sayın Ali Koç buyursun Rize tarafına. Zaten hep Rize tarafında. Neler olduğunu bir gün anlatırım hatıralarımı yazarsam. Neler oldu çok şaşırırsınız. O zaman Rize ile birlikte hareket etsin. Taraf olsun. Bizimle birlikte UEFA’ya, FIFA’ya AİHM’e gelsin. Karşımızda gelsin. Bütün gücünü de kullansın. Haklı mı kazanır haksız mı? Onu görürüz. Kendi gözündeki merteği görmeden başkalarının gözündeki çöpü aramasın" diyerek sözlerini tamamladı.
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