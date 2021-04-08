Mustafa Cengiz: Müthiş şeyler olacak

Sarı-kırmızılı kulübün Riva ile Florya arazilerinin değerlendirilmesiyle ilgili imzaladığı sözleşme kapsamında tahsis edilen arazideki hukuki sorunlar çözüldü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, çalışmaların başladığı arazide incelemelerde bulundu. Cengiz'e başkan yardımcısı Yusuf Günay, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener eşlik etti.

Mehmet Akif Şener'den araziyle ilgili bilgi alan Mustafa Cengiz, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray açısından tarihi önemdeki bir kilometre taşına tanıklık edildiğini anlatan başkan Cengiz, "Galatasaray'ın yeni tesislerinin kurulacağı arazinin üstündeyiz. Bu araziyi Riva ve Florya anlaşması esasında geçen yönetimde aldık. Alma anlamında onlara da teşekkür ediyorum. Burada 60 dönümlük bir alanda 6 tane nizami uluslararası standartlarda saha kuracağız. Florya, A takımımıza dar gelmekte ve deprem riski taşımakta. Onları buraya taşıyacağız." diye konuştu.



Arazinin alınma sürecindeki sorunlardan bahseden ve bu sorunların çözümüne katkıda bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm ilgililere teşekkür eden Cengiz, şöyle devam etti:

"Bu arazinin tahsisine yönelik sözleşmeyi Mart 2018'de imzaladık ama 3 yılda bir türlü harekete geçemedik. İçine girip zemin etüdü bile yapamadık. Buraya giremiyorduk. Burada maden ruhsatı alıp çimento üretimi yapan bir firma vardı. Ruhsatını iptal ettirdik ama devam etti. İki yıl içinde 4 idari mahkemeye dava açtık. Bu süreçte neredeyse her mahkemenin önüne bekçi koyduk. Türk hukuku olması gerekeni yaptı. Burayı tapuya tescil ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 binlik ve binlik imar planlarını onayladı. Bu araziye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen maden ruhsatı nedeniyle mücadelemiz 3 yıla yakın sürdü. Şimdi güvenliği sağlıyoruz. Bundan sonra kulübeleri dikeceğiz. Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı 15 gün içinde dikilecek ve dalgalanacak."

Mustafa Cengiz, yeni tesisin mimari projesinin çizildiğinden bahsederek, "Çizilen proje onaylandıktan sonra sanırım 3-4 ay içinde ilk kazmayı vuracağız. Burada dünya çapında 6 saha yapılacak. Yanına amatörler için yüzme havuzları ve tenis kortları düşünüyoruz. Örnek bir şey çıkacak. Buradan bir start veriyorum. Kim buraya maddi olarak yardımcı olursa onun adını ebediyete kadar anacağız. Görüşmelerimiz var ama bunun bir hizmet yarışına dönmesini istiyoruz. Burası stada 7, İstanbul Havalimanı'na 15 dakika mesafede. Bize müthiş bir zaman ve enerji sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Büyükçekmece'de de bir arsalarının olduğunu hatırlatarak, "Büyükçekmece'deki araziye altyapıdaki kardeşlerimiz için 5 sahalık muazzam bir tesis yapacağız. Ondan sonra da yakın süre içinde Galatasaray Adası'na gideceğiz. Bu üç bütünleşik şeyi Galatasaray camiasına vereceğiz ve Galatasaray'ın ne kadar büyük olduğunu dünya aleme göstereceğiz. Bu nedenle bir yenilgiyle üzülmeyelim. Bir galibiyetle sevinelim ama dengeli olsun. Galatasaray tek yenilgiyle yıkılmaz. Biz, 100 yıllık kulübüz ve her durumda en büyüğüz." şeklinde görüş belirtti.

"Müthiş şeyler olacak"

Yapılacak tesisin önemine değinen Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Galatasaray Adası ile ilgili girdiğimiz 7 davayı bir türlü kazanamadık. İlk defa Kasım 2020'de açtığımız davayı kazandık. Burada olanların yeniden başımıza gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Er ya da geç o adada üyelerimiz bulunacak, çayını içecek, havuzuna girecek. İlk raundu kazandık. Bundan sonraki aşama istinaf ve Yargıtay süreci. Gerekirse orada yatacağız ve bu işi bırakmayacağız. Bu tesis ile de bence Galatasaray'ın 200 yılı garanti altına alınıyor. Burası bir kilometre taşı, milat. Adada aldığımız karar da bir milat. İnşallah sonlandıracağız. Galatasaray'ın önünde hiç kimse duramaz. Hukuka uygun olarak, şiddet kullanmadan bugüne getirdik. Hukuk, adalet, insan hakları içinde götürmeye çalışıyoruz. Biz sahte tarihlerle buraya gelmedik. Galatasaray, doğruluğu, dürüstlüğü ile buralara geldi. Sadece futbol sahasındaki galibiyetleri ile ilgili değil. Büyükçekmece'deki arazimize de gideceğiz. Müthiş şeyler olacak. Spor salonunu da bitireceğiz. Bilerek geride tutuyoruz."

"Kulüpler Birliğinde birlik yok"

Mustafa Cengiz, yönetiminden ayrıldığı Kulüpler Birliği Vakfında birlik olmadığını savundu.

Araziyi gezdiği sırada Kulüpler Birliğinin toplandığının hatırlatılması üzerine Cengiz, "Yönetim kurulunda yokum. Onaylamadığım, onaylayamayacağım, belli kulüpler yararına kararlar alınıyor. Orada 21 kulüp var. Tam ittifak ettiği konulara girilmeli. Çoğunluk olana ben katılmıyorum. Adı birlik ama birlik yok." ifadelerini kullandı.



Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise "Eyüpsultan'da köklü bir kulüp olan ve Türkiye'yi her zaman başarıyla temsil eden Galatasaray'ın yapacağı tesis için hayırlı olsun. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

(Maçkolik)