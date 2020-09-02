Mustafa Cengiz: "Kerem’den çok umutluyum"
GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ, SARI-KIRMIZILILARIN YENİ TRANSFERİ MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ÇOK UMUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu’ndan çok umutlu olduğunu söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferleri Muhammed Kerem Aktürkoğlu hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cengiz, Kerem’in sarı-kırmızılılara uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını belirterek, "Ben sevgili Kerem’den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek, itina göstererek yapıyoruz. Hiçbir kulüple transfer yarışı, harcama yarışı içinde değiliz. Hem taraftarlarımızın talebini hem de kulübümüzün mali sportif ve idari kriterlerine azami dikkat göstererek, har vurup harman savurmadan, çok dikkatli seçerek yaptığımıza inanıyorum. Tercihlerimiz kesinlikle taraftarlarımızın beklentisi olan optimal düzeyde. Allah utandırmasın. Camiamıza sevgili Kerem’in çok uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum. Roma bir günde kurulmadı. Azmedecek, bekleyecek, mücadele edecek, o formayı da kapacak ve inşallah tamamına erdirecek. Galatasaray’da daha büyük görevler alacak inşallah" diye konuştu.
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