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Mustafa Cengiz istifa etti!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’ndan istifa etti.

Spor 30.03.2021, 14:34
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Mustafa Cengiz istifa etti!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa kararı aldı. Birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.

(Ensonhaber)

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