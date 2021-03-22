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Mustafa Cengiz: Galatasaray'a sahip çıkın!
Mayıs ayında yapılacak olan seçimler için Mustafa Cengiz, ekibine yeni isimleri de katarak yönetimini devam ettirmek istiyor.
Spor 22.03.2021, 14:28
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399 yeni kulüp üyesine beratlarının takdim edildiği törende mevcut başkan Mustafa Cengiz önemli açıklamalarda bulundu:
"İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir. Seçim zamanı lütfen gelin, oyunuzu kullanın. Kime oy verdiğinizin önemi yok, önemli olan Galatasaray'a sahip çıkmanız. Galatasaray'a sahip çıkın."
Cengiz, sözlerine Galatasaray sayesinde hayata tutunduğunu da ekledi.