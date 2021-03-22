Mustafa Cengiz: Galatasaray'a sahip çıkın!

399 yeni kulüp üyesine beratlarının takdim edildiği törende mevcut başkan Mustafa Cengiz önemli açıklamalarda bulundu:

"İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir. Seçim zamanı lütfen gelin, oyunuzu kullanın. Kime oy verdiğinizin önemi yok, önemli olan Galatasaray'a sahip çıkmanız. Galatasaray'a sahip çıkın."