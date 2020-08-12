Mustafa Cengiz: "Emre Kılınç sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi"
GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ, YENİ TRANSFERLERİ EMRE KILINÇ İÇİN, "EMRE KILINÇ BENCE SADECE BİR TRANSFER DEĞİL, GELECEK KUŞAKLAR İÇİN BİR SÖZ TUTMA, BİR KİŞİLİK ABİDESİ. BU BİR KARAKTER MESELESİ. İZAFİDİR BU KAVRAM. DÜRÜSTLÜK VE DOĞRULUK ÖNCELİKLE SÖZ TUTMAKTIR. TAAHHÜTLERİNE SADIK KALMAKTIR. EMRE BİZE BUNU GÖSTERDİ" DEDİ.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferleri Emre Kılınç için, "Emre Kılınç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre bize bunu gösterdi" dedi.
Galatasaray’ın yeni transferi Emre Kılınç, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal katıldı. İmzanın ardından Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Emre Kılınç transferi ile ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Başkan Mustafa Cengiz, Emre’nin transferi için, "Emre Kılınç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda da Galatasaray için değil Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Hoş geldin Emre kardeşim" diye konuştu.
Abdurrahim Albayrak: "Emre, ’Galatasaray’a öyle bir şey yapar mıyım?’ dedi"
Emre’ye teşekkür eden Abdurrahim Albayrak, "Emre sağlam durmasaydı, sözünde durmasaydı başkaları gibi ’Abdurrahim ağabey ben sana öyle bir şey yapar mıyım, Galatasaray’a yapar mıyım?’ dedi. Hem camiam hem şahsım adıma Emre’ye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için de Emre’nin ailesine çok teşekkür ediyorum. Evlat böyle yetiştirilir" şeklinde konuştu.
Yusuf Günay ise, Emre Kılınç’ın transferin için ’Sevgi parayla ölçülmez’ yorumunu yaparken, Kaan Kançal da karakter olarak çok iyi bir insanı ve futbolcuyu Galatasaray’a kazandırdıklarını söyleyerek hayırlı olmasını diledi.
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