banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Şık TİP'e katıldı
Ahmet Şık TİP'e katıldı

"Mustafa Cengiz'e kıyamıyorum"

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Mustafa Cengiz'in futbolcular hakkında yaptığı açıklamalardan sonra yaşanan krizin ardından Abdurrahim Albayrak da konuştu.

Spor 19.04.2021, 12:00
4
"Mustafa Cengiz'e kıyamıyorum"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz hafta önce, "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlamalı" diyerek gerginliği başlatırken, ardından da "Ryan Donk'un seks partilerinden bıktık." ifadelerini kullanarak büyük eleştiri toplamıştı.

Ardından basında Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in istifasının istendiği haberleri de yer almıştı.

"Galatarasay'a ve başkana kıyamıyorum"

Yapılacak seçimde Galatasaray başkanlığına adaylığını koyması beklenen Abdurrahim Albayrak, Sabah gazetesine açıklama yaptı. Albayrak, "Ne Galatasaray'a ne de başkana kıyamıyorum. Kulübü bekleyen ödemeler var, onları da düşünüyorum." dedi.

(Ajansspor)

banner478
Yorumlar (0)
banner470
12°
hafif yağmur