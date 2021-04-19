"Mustafa Cengiz'e kıyamıyorum"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz hafta önce, "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlamalı" diyerek gerginliği başlatırken, ardından da "Ryan Donk'un seks partilerinden bıktık." ifadelerini kullanarak büyük eleştiri toplamıştı.

Ardından basında Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in istifasının istendiği haberleri de yer almıştı.

"Galatarasay'a ve başkana kıyamıyorum"

Yapılacak seçimde Galatasaray başkanlığına adaylığını koyması beklenen Abdurrahim Albayrak, Sabah gazetesine açıklama yaptı. Albayrak, "Ne Galatasaray'a ne de başkana kıyamıyorum. Kulübü bekleyen ödemeler var, onları da düşünüyorum." dedi.

(Ajansspor)