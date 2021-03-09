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Mustafa Cengiz: "Bizim bağırmamız adalet içindi"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hakemlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki ses yükseltmişiz olabiliriz. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Ben bağırılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim. Kimse hakemlerden memnun değil" dedi.

Spor 09.03.2021, 15:50
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Mustafa Cengiz: "Bizim bağırmamız adalet içindi"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hakemlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki ses yükseltmişiz olabiliriz. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Ben bağırılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim. Kimse hakemlerden memnun değil" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Enerjisa ile yapılan anlaşmanın ardından gündem ile ilgili soruları cevapladı. Türk Telekom Stadyumu’nun zemine yönelik gelen eleştirilerin hatırlatılması üzerine Mustafa Cengiz, "Zemin önemli. Bu teknik takımlar için daha önemli. Bizler isteriz ki halı sahada gibi oynayalım. Biz stat zemini en iyi tutan kulüplerden biriyiz. Ama insanlar çok çabuk unutuyor. Karı hatırlıyor musunuz? Barajlardaki su kaça düşmüştü, yüzde 19’a. Birden bire kar yağınca sevindik. Zemin üzüldü. Erken açmak durumunda kaldık. Bana göre erken açtılar. Eleştiri olarak söylüyorum. Federasyon yetkilileri stat zemini kontrolünü 4 saat öncesinde istiyor. Örtünün erken açılmaması lazımdı. Zemin 8 yıldır yapılmadı 8 yılda yapmalıydık. Covid için zamanımız oldu. Teknik heyetimizin bunu getirmesi lazımdı. Bunu hızla hallederdik. Orada bir ihmal var. O ihmalin getirdiği stadın zemini bozdu. Çamur gibi sahada takımı yendik. Sonra çok güzel bir zeminde yenildik. Demek ki tek faktör zemin değilmiş. Teknik ekibe lafla alakası yok. Seyirci de faktör. Ortam da faktör. Şans çok önemli. 2-2 biten maçta karşı takım da çok güzel oynadı. Son 10 dakikada 5 gol olabilirdi. İki kere geldiler, attılar. Lig sonuncu Ankaragücü helal olsun, yendi. Bunda hakem hataları dolu var. Ben acizliğe düşmem. Bize dediler ki, şu maçlardan önce hakemlerden şüpheleniyoruz. Bildiri yayınladılar. Hakemi etki için. Kimi endişeliymiş, kuşkuluymuş. Sonra kuşkuları gitti. Öbürü oturuyoruz. Kulüpler Birliği’nde bir arada, kardeşiz. O da boş laf ya. Kardeşiz tabi de ama rakibiz. Bizim aleyhimize bildiri yayınlıyor. Aynı anda otururken, haberim yok. Ben bunu yapmam. Ben hakemi, federasyonu etkileyim diye yapmam. Galatasaray onun için Türkiye’dir diyoruz. Yanlış ve doğrusuyla. Biz öyle hakemleri etkileyemeye, kendi camiamıza popülist görünmeye muhatap olmayız. Muhatabımız değil. Zırva tevil götürmez. Saçma bir lafa açıklama yaparsanız batarsınız. Ne cevap versen boş. O dediğiniz takım yendi. Güzel de futbol oynadı. Hakem hataları iki takım içinde bir dolu var. Hakemleri eğitmeli, hakem daha korkusuz hale gelmeli. Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki ses yükseltmişiz olabiliriz. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Ben bağırılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim. Kimse hakemlerden memnun değil. Bütün kulüpler, el birliğiyle TFF bizim, hakemler bizim hakemlerimiz. Bu onun moralini, öz güvenini bitirirsem, üst üste daha çok hata yaparlar" diye cevap verdi.

Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd’un Galatasaray maçından sonra Beşiktaş ile ilgili söylediği sözlerin sorulması üzerine Cengiz "Olabilir. O kendi ifadesi olabilir. Rakip takım taraftarı da olabilir. Parayla ilgisi yoktur diye de düşünürüz. İyi düşünürüz. Bize de diyorlar Podolski şunu dedi diyorlar. Bu tip tartışmalara girmeyiz. Kişinin söylediği söz ona ait. Onun neticeleri hoşumuza gitmese de onu merkeze alamayız" ifadelerini kullandı.

"Hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF karar verir"

Yabancı hakem konusunda düşünlerini dile getiren Mustafa Cengiz, Merkez Hakem Kurulu’nun hakem sayısının yeterli olmadığını söylediğini ifade ederek, "40’a yakın hakem var dediler. Bu yeterli değil dediler. VAR da çıktı. Şimdi 8 hakem var. Hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF karar verir. Hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF karar verebilir o da derbi maçlarda belli sayıda. Türk hakemliğe bunu bir tehdit gibi algılamak Türk hakemliğine zarar verir. Belki bir iki maçta. Futbolda tam oluşmamış ülkelerde bu yapılıyor. Suudi Arabistan’da. Biz istedik. Çok sıkışıyorsanız. Bu tip kararları federasyona bırakmak şeklinde düşünüyoruz" dedi.

Yapılacak başkanlık seçiminde adaylık konusunu karar verip, vermediğinin sorusuna ise Cengiz, "Şimdi iyi bir başkan demedim. Adayların hepsi iyi. Ben onu demedim. Beni cennet tatmin eder. Bunu derken asla hiçbir başkanı adayını küçümseyerek demedim. Benim kendi kıstaslarıma göre olması gerekir. Pademiden ve Avrupa şampiyonlarına katılmadığımızdan dolayı çok ciddi zararımız var. En büyük geliri olan da biziz, en büyük zararı olan da biziz. Bizim bu zarardan bir an önce kurtulmamız gerekli. Ben bunu görebilirsem, adam gelmiş 500 milyon para koyuyor mesela. Ben niye çekilmeyim. Bunu görmeyelim. Bizim en büyük sorunumuz mali. Ben bu anlamda dedim. Ne kadar fikir, görüş varsa yarışsın. Bu çok zevkli olur. Hiç olmazsa taraftar kendi sesini bulur. Beni desteklenmeyen, faaliyetlerimizi olumlu bulmayanlar da alternatif tercihler verir. Ayinesi iştir kişinin, bakacağız" diye konuştu.
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