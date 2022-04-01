banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu

Mustafa Cengiz anısına düzenlenen Gazi Oyunları sona erdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Galatasaray’ın eski Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz anısına düzenlenen 1. Gazi Oyunları’nın kapanış töreni gerçekleştirildi

Spor 01.04.2022, 13:26
Mustafa Cengiz anısına düzenlenen Gazi Oyunları sona erdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Galatasaray’ın eski Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz anısına düzenlenen 1. Gazi Oyunları’nın kapanış töreni gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantepli iş insanı, spor yöneticisi ve Galatasaray Spor Kulübü’nün 37’nci başkanı merhum Mustafa Cengiz’in anısına düzenlenen 1. Gazi Oyunları için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda kapanış töreni gerçekleştirdi.

834 bin 500 lira ödül dağıtıldı

18 gün süren ve 18 ayrı spor tesisinde organize edilen Gazi Oyunları’nda 15 branş, 70 kategoride performanslarıyla öne çıkan 982 sporcu, kupa ve madalyalarına kavuşurken toplamda 834 bin 500 TL para ödülünün de sahibi oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kapanış töreninde yaptığı konuşmada gençlerin bu toplumun geleceği olduğunu belirterek, onların her yönden geleceğe hazırlanması gerektiğini söyledi.

“Gazi şehirli sporcular 3 yıl içerisinde 700 madalya kazandı”

Gençlerin, yaşamına, yüreğine ne kadar dokunulabiliyorsa geleceğin o kadar emin ellerde olduğunun altını çizen Başkan Fatma Şahin, “Gençlerin hedefine odaklanmasında destek olmalıyız. Gençlerimize, hayallerini gerçekleştirmesi konusunda fırsat vermemiz çok önemli. İşte biz de tam olarak bunun için bir araya geldik. Belediye bünyesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nı kurduk. Bu birimin destekleri ve çalışmaları sonucunda 3 yıl içerisinde 700 madalya elde edildi ve gençlerimiz şehrimizi gururlandırmaya devam ediyor” dedi.

Spor şehri Gaziantep’in en büyük gücünün sporcular olduğunu anlatan Başkan Şahin, tesislerin yalnız başına bir şey ifade etmediğini ancak yetenekli gençlerle değer kazandığını kaydederek, “Her okulda bir kulüp kuruldu. Gençlere fırsat verdiğimizde yeni tesislerimizle ve hocalarımızla birlikte hedeflerini çok kolay bir şekilde ulaşılıyor. Biz Gaziantep’e uluslararası madalyaları kazandıracak altyapıyı oluşturduk. Bu altyapıyı boşa çıkartmayıp şehri gururlandıran gençlerimizi bir kez daha alkışlıyorum” ifadesini kullandı.

“2. Gazi Oyunları Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek”

Gazi oyunlarının 1’incisinin Mustafa Cengiz anısına düzenlendiğini ve Türkiye’de büyük ses getirdiğini sözlerine ekleyen Şahin, “Gazi oyunlarının 2’ncisini merhum iş insanı Gaziantep’in önemli değerlerinden biri olan Sani Konukoğlu için planlayacağız. 1987’de Sani Konukoğlu beni işe aldığında ilk önce bize, dürüst bir şekilde işin yapılması gerektiğini anlattı. Cumhurbaşkanımızın da siyasete girdiğim ilk dönemde bana öğrettiği şey güzel ahlaktı. Dürüst ve ahlaklı olmalısınız. İşte o yüzden ‘Sani Konukoğlu’ deyip geçmeyeceksin. Bugün bu şehrin sanayileşmesinde Konukoğlu ailesinin çok büyük bir önemi var” diye konuştu.

“Gazi Oyunları Türkiye’de ses getirdi”

Gaziantep’in hedefleri olan ve hep üzerine koyan bir şehir olduğunu konuşmasında vurgulayan Vali Davut Gül, “Sporla ilgili baktığımızda 10 sene önceki konumumuza baktığımızda şimdiki seviyemiz çok daha ileri noktalarda bulunuyor. Son 3 yıldır Gaziantep’te başlayan spor seferberliği, büyük bir ivme kazandı. Bütün okullarımızda spor alanlarımız mevcut. Spora olan ulaşılabilirlik çok daha kolay hale geldi. Bunun yanı sıra gençlerimize yönelik yetenek tanımlamaları yapılıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile gençlerin spor malzeme ihtiyaçlarını giderdik. Bu dağıtımlara devam ediyoruz. Bu yardımlar, Gazi oyunları gibi büyük bir organizasyonu beraberinde getirdi” ifadelerine yer verdi.

Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Vali Davut Gül, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Samet Bayrak, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed ve sporcular bulundu.

Bu yıl başlatılan Gazi oyunlarının Gaziantep’te geleneksel hale getirilmesi için her eğitim-öğretim yılı içerisinde çok daha farklı spor dallarının da eklenmesiyle spor şehri Gaziantep’in altyapısının daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

Törenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol, gençler ile günün anısına fotoğraf çektirdi.

Yorumlar (0)
22°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19