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Mustafa Cengiz aday olmayacak

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "yapılacak ilk başkanlık seçiminde bu şartlarda aday olmayacağını" açıkladı.

Spor 06.05.2021, 23:22
Mustafa Cengiz aday olmayacak

Mustafa Cengiz'in yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm."

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri, pandemi şartlarının elvereceği bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmişti.

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