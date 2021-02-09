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Mustafa Cengiz: "21 yıl biz Kadıköy’de mağlup oluyorduk, VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Fenerbahçe camiası benim kardeşimdir. Fakat yönetimin tavırlarını hoş karşılamadım."
Mustafa Cengiz: "21 yıl biz Kadıköy’de mağlup oluyorduk, VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Fenerbahçe camiası benim kardeşimdir. Fakat yönetimin tavırlarını hoş karşılamadım."
Spor 09.02.2021, 14:43
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Mustafa Cengiz: "21 yıl biz Kadıköy’de mağlup oluyorduk, VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Fenerbahçe camiası benim kardeşimdir. Fakat yönetimin tavırlarını hoş karşılamadım."