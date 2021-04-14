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Mustafa Ati Göksu: “Önümüzdeki maçları kazanmalıyız”

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, mağlup oldukları Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Artık önümüze bakarak 4 maçı kazanmak zorundayız” dedi.

Spor 14.04.2021, 18:26
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Mustafa Ati Göksu: “Önümüzdeki maçları kazanmalıyız”

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, mağlup oldukları Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Artık önümüze bakarak 4 maçı kazanmak zorundayız” dedi.

Akhisarspor, TFF 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor’a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, “Maçtan önce zor bir mücadele olacağını söylemiştim ve öyle oldu. 2 takım içinde bu tip maçlar zor. Fakat iyi oynadık diyemeyiz. Rakip daha iyi oynadı. Zaman zaman biraz biz çok az iyi oynadık. Zaten dakika 1’de gol yiyip dakika 4’te gol kaçırıyorsunuz. Artık önümüze bakarak 4 maçı kazanmak zorundayız. Yoksa söylenecek bir şey yok bu futbol. Kaybettiğinizde eksiye, kazandığınızda artıya gidiyorsunuz. İnşallah 4 maçı kazanıp ortalara geliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.
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