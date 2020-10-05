Mustafa Alper Avcı: "Ne olursa olsun sezon sonu şampiyon olacağız"

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, ne olursa olsun sezon sonu şampiyon olacaklarını söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, golsüz berabere kaldıkları Kahramanmaraşspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Avcı, "Galip gelmemiz gerekirdi. Amed maçı sonrası hafta içinde oyuncularımızın enerjisi ve takıma uyumu Kahramanmaraşspor maçına olumlu bakmamızı sağladı. Oyuna iyi başladık. İlk çeyrekte girdiğimiz pozisyonlarda son vuruşlarda yetersiz kaldık. Topa sahip olan taraf biz olmamıza karşın, gol bölgesine oyunu daha fazla taşımamız gerekiyordu” dedi.

İkinci yarıda ise daha istekli ve baskın olmamıza rağmen skoru bulamadıklarını ifade eden Avcı, “Genel anlamda bizi üzen bir karşılaşma oldu. Rakibin durumu ne olursa olsun, saha içerisinde daha sert ve agresif olmamız gerekiyor. Ligin başında bu tip maçlar oynamamız, bir çok oyuncunun ilk defa oynadığı bu ligle yüzleşmesine vesile olmuştur. Gerek kendim, gerek oyuncularım özeleştirimizi yapıp, hatalarımızdan elbet ders çıkaracağız. Her ne olursa olsun sezon sonunda bu takım şampiyon olacaktır” diye konuştu.