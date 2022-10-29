Mustafa Ali Gözlükaya: “Sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz”

Denizlispor Teknik Sorumlusu Mustafa Ali Gözlükaya, 5-0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada kötü bir sonuç aldıklarını ve sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Denizlispor, deplasmanda Göztepe’ye 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Sorumlusu Mustafa Ali Gözlükaya, açıklamalarda bulundu.

Mustafa Ali Gözlükaya, “Kötü bir maç geçti. Sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Buraya gelirken hedefimiz farklıydı. ‘Kazanabilir miyiz’ diye düşünerek geldik ama kötü bir sonuçla buradan ayrılmış olduk. 2-0’dan sonra biraz toparlamıştık ama ikinci devrede özellikle kırmızı karttan ve hemen arkasından gelen gol bizi iyice demoralize etti. Üzgünüz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız“ dedi.