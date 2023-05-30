Muş’ta Galatasaray’ın 23. şampiyonluk sevinci
Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın 23. şampiyonluğu Muş’ta coşku ile kutlandı.
Spor 30.05.2023, 23:26
Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın 23. şampiyonluğu Muş’ta coşku ile kutlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Muş istasyon caddesi üzerinde bir araya gelen taraftarlar 23. şampiyonluğu doyasıya kutladı.