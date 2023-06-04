Muş’ta Galatasaray taraftarı şampiyonluğu ve Fenerbahçe galibiyetini coşku ile kutladı

Galatasaray, şampiyon olarak çıktığı derbide Fenerbahçe’yi 3-0 yenmesi ile Muş’ta bayram havası yaşandı.

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın 23. şampiyonluğu Muş’ta coşku ile kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Muş istasyon caddesi üzerinde bir araya gelen taraftarlar 23. şampiyonluğu ve 3-0’lık Fenerbahçe galibiyetini doyasıya kutladı.