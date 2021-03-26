Muslera, Uğurcan'ı tebrik etti

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası grup elemeleri ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Güçlü rakibini 4-2 mağlup eden ay-yıldızlı ekibimizde Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Maç sonu Instagram'dan bir paylaşım yapan yetenekli kaleci, "Hayatımın en özel akşamlarından birini yaşadım. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi bir başlangıç oldu. Şimdi Norveç maçına odaklanacağız." dedi.

"TEBRİKLER DEV ADAM"

Uğurcan'ın bu gönderisinin altına yorum yapan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, "Tebrikler dev adam." yazarak milli file bekçisini gururlandırdı.

10 yıldır Türkiye'de olan ve hem performansıyla hem de karakteriyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Muslera'nın bu yorumu, binlerce beğeni aldı.

(Ensonhaber)