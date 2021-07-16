Muslera takımla çalıştı

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıları devam ederken, kaleci Fernando Muslera takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sabah sağlık kontrolünden geçen Jimmy Durmaz, akşam antrenmanında takımdan ayrı özel programı dahilinde bireysel koşulara başladı. Fernando Muslera ise takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 19.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.