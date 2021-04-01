Muslera 'Onun adına utanıyorum' demişti! Bahri Havadır Galatasaray'a geri döndü

Bahri Havadır geçtiğimiz senelerde katıldığı bir programda Muslera hakkında bir iddia ortaya atmış ve Urugaylı kalecinin o dönem takımın golcü ismi olan Bafetimbi Gomis'le kavga ettiğini söylemişti.

"AHLAK DIŞI VE ÇİRKİN BİR İDDİADA BULUNMUŞTUR"

Tüm futbol severlerin saygı duyduğu ve sakin yapısıyla herkesin hayranlığını kazanan Fernando Muslera ise bu olay karşısında sinirlerine hakim olamayarak, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış, "Dün bir TV kanalında yapılan programda Bahri Havadır adlı eski Galatasaray çalışanı kişi, ismimi kullanarak gerçek ve ahlak dışı ve çirkin bir iddiada bulunmuştur. Bu kişinin ağzından çıkan tek bir kelimenin doğru olmadığını onun adına utanarak ben söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'da yeni İletişim Direktörü olarak göreve gelen Bahri Havadır ve takım kaptanı Fernando Muslera'nın nasıl bir iletişim kuracağı ise şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.