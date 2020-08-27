Musa Çağıran: “Çok çalışacağıma söz veriyorum”

Konyaspor’un yeni transferi Musa Çağıran, Konyaspor arması altında çok çalışacağını ve çok emek harcayacağını söyledi.

Konyaspor’un 2 yıllık anlaşmaya vardığı Musa Çağıran, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada yuvaya tekrar döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. İki sene önce Konyaspor ile yollarının kesiştiğini belirten Çağıran, "Farklı nedenlerden dolayı gelememiştim. Şimdi buradayım ve bunun için çok mutluyum. Konyaspor formasını giyeceğim için çok gururluyum. İnşallah daha büyük başarıları ben de bu formayı giyerken birlikte yaşarız. Saha anlamında elimden gelenin her zaman fazlasını yapmaya gayret edeceğim. En iyi yerlere gelmek istiyorum. Bunu da Konyaspor forması ve Konyaspor armasıyla yaşamak istiyorum. Bunun için çok çalışacağıma, çok emek harcayacağıma söz veriyorum” dedi.