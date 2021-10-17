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Musa Aydın’dan Kandil mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Spor 17.10.2021, 12:32
Musa Aydın’dan Kandil mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Mevlid Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın (S.A.V.) dünyaya teşriflerini idrak ediyoruz. Hz. Âdem’den başlayarak ilahi vahyi bizlere ileten Peygamberlik silsilesinin sonuncusu Hatemü’l Enbiya’ya ’Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım’ sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber-i Zişan Efendimize, onun âl ve ashâbına, evlâd-ü ‘iyaline, ehl-i beytine, salat ve selâm ediyorum. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız ve topyekûn yeryüzü ahalisi için Mevlid Kandili’nin huzur, barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun."

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