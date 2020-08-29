Musa Aydın’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI MUSA AYDIN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI. AYDIN, "BAŞTA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE, AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ, RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM" İFADELERİNİ KULLANDI.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aydın, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı şu şekilde:
"Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen milli mücadelesini kazanarak bağımsızlığına sahip çıktığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zaferi, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak almıştır.
Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 98. yıldönümünde, kanları ile bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygularla aziz Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum."
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