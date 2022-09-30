Muş 1984 Muşsporlu bazı futbolculardan Eskişehirspor’a Trabzonspor göndermesi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda Eskişehirspor’un mağlup olduğu maçın ardından Muş 1984 Muşspor futbolcularının Trabzonspor paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda 2. Turu’nda Muş 1984 Muşspor ile dün Yeni Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelen Eskişehirspor, 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Uzatma dakikalarında Muş 1984 Muşsporlu Doğukan Bulut’un attığı gol ile elenen Es-Es, büyük üzüntü yaşadı. Maçın ardından Muşsporlu bazı futbolcuların soyunma odasında verdiği poz tartışmaya neden oldu. Üzerinde ’Eskişehir hatırası, biz Trabzonsporluyuz, şampiyon Muşspor’ yazılı taktik tahtasının önünde fotoğraf çekilen futbolcular sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraftaki futbolcuların sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf, Eskişehirsporlu taraftarların tepkisine neden oldu.