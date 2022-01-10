banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Karadeniz gazından çok önemli gelişme!
Karadeniz gazından çok önemli gelişme!
Fenerbahçe Kadıköy’de 2. kez kayıp
Fenerbahçe Kadıköy’de 2. kez kayıp
Fenerbahçe'ye evinde soğuk duş
Fenerbahçe'ye evinde soğuk duş
Kerem Kalafat tekrardan Beşiktaş’ta
Kerem Kalafat tekrardan Beşiktaş’ta

Murat Sancak: “Bugün iyi oynadık hatta farkı kaçırdık”

Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazanan Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak maçın ardından konuştu. Takım olarak çok iyi oynadıklarını ve hatta farkı kaçırdıklarını söyleyen Sancak, yabancı konusunda ise “Yabancı sayısını 14’ten 10’a düşürün ama saha içindeki sayıyı serbest bırakın” ifadelerini kullandı.

Spor 10.01.2022, 22:37 10.01.2022, 22:47
Murat Sancak: “Bugün iyi oynadık hatta farkı kaçırdık”

Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazanan Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak maçın ardından konuştu. Takım olarak çok iyi oynadıklarını ve hatta farkı kaçırdıklarını söyleyen Sancak, yabancı konusunda ise “Yabancı sayısını 14’ten 10’a düşürün ama saha içindeki sayıyı serbest bırakın” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir maç olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Murat Sancak, “Biz buraya kazanmaya geldik. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun diyorum. Taraftarlarına da bir mesajım var, yönetimlerine sahip çıksınlar. Bu sene kayboldu ama neti ce itibariyle önlerinde yıllar var. Bu nedenle yönetim ve futbolculara sahip çıksınlar. Nerede bitirirlerse ona göre planlama yapacaklardır. Taraftarlar sakin olsun. Çünkü Fenerbahçe büyük camia. Arada böyle aksaklıklar sorunlar oluyor. Sabretsinler ve destek versinler. Kendi oyuncularımı kutluyorum. Hocamı tebrik ediyorum. Hepsini alnından öpüyorum. Gelip defan yapan bir oyun sergilemedik. Atak oynadık, hatta farkı kaçırdık. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Bu galibiyeti bütün Adana’ya armağan ediyorum. Takımlarını desteklemeye devam etsinler. İnşallah ilerleyen süreçte daha iyi olacağız” açıklamasını yaptı.

“Futbolcularıma ‘Benim için kazanın’ dedim”

Belhanda’nın gol attıktan sonra tribünlere yaptığı hareket ve ardından yaşanan gerginlikle ilgili de konuşan Murat Sancak, “Belhanda’nın Galatasaray’dan gelmesinden ve Fenerbahçe-Galatasaray çekişmesinden dolayı böyle şeyler oluyor. Hiç gerek yoktu. Maç bitmeden bağırdım Belhanda’yı içeri alsınlar da sıkıntı olmasın diye ama beni duymadılar. Bir iletişimimiz olacak. Kendisiyle görüşeceğiz. Bu kulübün en değerli oyuncularından birisi ve böyle gerginlikler olmamasını istiyoruz. Biz Türkiye’de herkesin ikinci takımı olmak istiyoruz, hedefimiz bu. Hiçbir camiayla tartışmadan çıkıp oyunumuzu oynamak istiyoruz. Kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Bugün Allah nasip etti ve kazandık, mutluyuz. Daha önce gönül verdiğim takımdı Fenerbahçe. Maçtan önce futbolcularıma söyledim, ‘Benim için kazanın’ dedim. Galatasaray’ı da yenmiştik. Beşiktaş ile deplasmanda 3-0’dan 3-3 berabere kalmıştık. Trabzon’da da çok muhteşem oynamıştık ama şanslı olan Trabzonspor’du biz atamamıştık golleri. Güzel bir maçtı ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Yabancı sayısını düşürün ama serbest bırakın”

Devre arası transfer döneminde yıldız oyuncu transferi yapmayı düşünmediklerini ifade eden Murat Sancak, “Öyle yıldız bir transfer yapmayı düşünmüyoruz. Bazı bölgelerde aksaklıklarımız var. Yerli oyuncu oynatma sisteminden dolayı iyi yerli almak istiyoruz. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Buradan da Federasyon Başkanımıza sesleniyorum, yabancı sayısını 14’ten 10’a düşürün ama oyun içindeki sayıyı serbest bırakın. Daha önce defalarca söyledim, tekrar söylüyorum. Bütün hocaların elini kolunu bağlıyorsunuz, buradan da mesajım olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahce 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Besiktas 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Goztepe 20 18
17. Kasimpasa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragucu 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyupspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keciorengucu 19 22
14. Manisa Futbol Kulubu 19 22
15. Menemenspor 19 22
16. Altinordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balikesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11